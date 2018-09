Neues Konzept für das «T» Magazin von Le Temps

Das «T» Magazin von Le Temps entwickelt sich weiter. Ab dem 8. September wird «T» noch exklusiver. Die thematischen Schwerpunkte werden verstärkt auf Produkten aus dem Luxussegment liegen, insbesondere auf den Kategorien Uhren, Mode und Beauty, die ausgebaut werden. Die Kultur-Rubrik greift das Motto des Magazins auf: «Das kreative Lifestyle-Magazin, das seine Epoche reflektiert».







Das Anfang 2017 erstmals erschienene «T» Magazin von Le Temps erscheint 20-mal pro Jahr und wird der Tageszeitung beigelegt. Es bietet den Lesern von Le Temps eine andere Sicht auf die Welt. Die konsequente Ausrichtung der Beilage auf die schönen Dinge des Lebens kam bisher sowohl bei den Lesern als auch bei den Anzeigenkunden sehr gut an.







«T» übertrifft die bisherigen Lifestyle-Beilagen der Tageszeitung in Aufmachung und Inhalt. Das neue Layout, das vom Lausanner Grafiker Nicolas Zentner entworfen wurde, unterstützt die exklusive Ausrichtung von «T».







Zudem wird das «T» Magazin elegant auf der Website von Le Temps integriert. // http://r3.newsbox.ch/d921/sh/rd38611/p5035/c2186/www.letemps.ch Letemps.ch hat sich im Verlauf der letzten Monate zu einer der meistbesuchten Zeitungswebsites der Romandie entwickelt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2017 den renommierte Online Journalism Awards (OJA) in Washington, USA.







Die grosse Reichweite von // http://r3.newsbox.ch/d921/sh/rd38612/p5035/c2186/Letemps.ch Letemps.ch sowie ihre kreativen Lösungen im Bereich Native Advertising werden es den Inhalten von «T» ermöglichen, seine spezifische Zielgruppe zu erreichen. Das Team von «T» kann zudem bei der Organisation von Events in den Bereichen Luxus und Lifestyle von den Erfahrungen der Le Temps-Kollegen profitieren.







«T» wird geleitet von Emmanuel Grandjean, Experte im Bereich Zeitschriftenpublikation und seiner Stellvertreterin Séverine Saas, Spezialistin für die Bereiche Mode und Luxus. Das neue Magazin «T» erscheint als Beilage von Le Temps am Samstag, den 8. September.







Über Le Temps:

Le Temps ist die führende Tageszeitung in der Westschweiz. Seit ihren Anfängen im Jahr 1998 kombiniert sie herausragenden Journalismus mit einem ausgeprägten Sinn für Innovation. Durch neue Formen des digitalen und Video-Storytellings, aber auch durch themenspezifische Eventreihen hat die Zeitung eine neue Ära eingeläutet. Der deutliche Anstieg der Leserzahlen sowie zahlreiche nationale, europäische und internationale Auszeichnungen zeigen, dass sich die neue Strategie bewährt. Unter anderem wurde Le Temps mit dem renommierten «Online Journalism Award» geehrt, der bislang noch nie an eine Schweizer Zeitung vergeben worden war. Auch das 2017 lancierte «T Magazine», das als Beilage von «Temps Week-end» erscheint, hat sich rasch im Luxus- und Lifestyle-Segment durchgesetzt.

