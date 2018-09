Ringier übernimmt Bärtschi Media

26.09.18

Ringier AG übernimmt 100% der Aktien der Bärtschi Media AG, des führenden Redaktionsbüros der Deutschschweiz im Bereich Auto und Mobilität. Die fünf Mitarbeitenden werden weiterhin beschäftigt und wechseln ihren Arbeitsplatz in den Medienpark in Zürich-Altstetten.







Mit der Übernahme der Bärtschi Media AG verstärkt die Ringier AG ihre Kompetenzen im Bereich Auto und Mobilität. Mit Vollzug der Transaktion gehen 100% der Aktien an Bärtschi Media AG auf die Ringier AG über. Über die finanziellen Details zur Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.







Die fünf Mitarbeitenden arbeiten zukünftig im Medienpark bei Ringier Axel Springer Schweiz in Zürich-Altstetten. Sie alle verfügen über langjährige Erfahrung und sind bestens vernetzt in der Schweizer Automobilwelt. Als Kompetenzzentrum für Auto und Mobilität werden sie für die Titel der Blick-Gruppe und die Zeitschriften von Ringier Axel Springer Schweiz (u.a. Schweizer Illustrierte, Schweizer LandLiebe, Style, Bilanz, Handelszeitung) Inhalte und Formate produzieren.







Der bisherige Inhaber und Gründer des Redaktionsbüros, Urs Bärtschi, wird sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Er wird Ringier per Vollzug der Transaktion als Berater im Mandatsverhältnis weiter zur Verfügung stehen – vor allem in Fragen rund um die Themensetzung der Berichterstattung und deren erfolgreiche Vermarktung bei den Werbekunden aus der Automobilbranche.







Ralph Büchi, COO Ringier AG und CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG: «Bärtschi Media ist seit 1989 ein fester Begriff in der deutschschweizer Medienlandschaft. Die Top-Journalisten der Automobilwelt nun bei Ringier zu haben, bringt uns erheblichen Mehrwert und ist für beide Seiten ein Gewinn.»







Gründer Urs Bärtschi: «Es freut mich sehr, dass wir mit Ringier ein Unternehmen an Bord holen konnten, mit dem wir das Thema Mobilität strategisch weiterentwickeln werden. Damit bekommen die Mitarbeitenden einen renommierten Arbeitgeber, der viele Chancen für die Zukunft bietet.»

(lifePR) (