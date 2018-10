Ringier führt Dynamic Pricing im Printmarkt ein

03.10.18

Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz führen als erste Medienunternehmen auf dem Markt Schweiz ab Januar 2019 Dynamic Pricing für Anzeigen ein. Werbekunden können damit den Preis für ihre Buchungen direkt beeinflussen und effizienter investieren. Nachfolgend wird im zweiten Quartal 2019 in Zusammenarbeit mit der Vermarkterin Admeira eine neue, webbasierte Buchungsplattform «Marketplace Print» lanciert, um die Buchungen weiter zu vereinfachen.



Zeitpunkt, Volumen, Titelwahl, Platzierung, Saisonalität: Das sind nur einige Kriterien, anhand derer die Werbekunden von Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz ab Januar 2019 die Preise für ihre Anzeigenbuchungen bei Printkampagnen beeinflussen können. «Dieses Angebot ist neu für den Schweizer Markt und macht Printkampagnen deutlich attraktiver», sagt Ralph Büchi, CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG und Leiter Publishing der Ringier AG. Hat der Kunde früher einen Preis gemäss Anzeigentarif für seine Anzeigenbuchungen bezahlt, so kann er ab Januar 2019 einfach und flexibel seinen Nettopreis steuern.



Wählt der Kunde etwa einen anderen Zeitpunkt oder eine andere Platzierung für die Buchung, so wirkt sich das direkt auf die Preisberechnung aus. «Der Kunde sieht auf den ersten Blick, welche Zeitpunkte oder Platzierungen besonders interessant sind, und kann die Kampagne entsprechend optimieren» so Roland Wahrenberger, Mitglied der Geschäftsleitung von Ringier Axel Springer Schweiz und Projektleiter Dynamic Pricing. Daneben spielen auch die Saisonalität und die Anzeigenkombinationen eine wichtige Rolle, verschiedene Print-Titel werden neu als Pakete angeboten. Auch damit lassen sich Effizienzgewinne erzielen. «Durch eine clevere Planung kann man das Preis-/Leistungsverhältnis stark optimieren», so Beniamino Esposito, Mitglied der Geschäftsleitung bei Admeira.



Ab Januar 2019 gilt die neue, flexible Preisstruktur. Gemeinsam mit Admeira werden Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz diese in Workshops und auf Roadshows präsentieren. In einer ersten Phase können die Werbekunden über ihren Admeira-Kundenberater von der neuen Berechnungsmöglichkeit profitieren. Im zweiten Quartal 2019 wird zudem die neue, webbasierte Buchungsplattform «Marketplace Print» von Admeira lanciert, mit der die Kunden direkt buchen können. Der Endpreis wird automatisch durch den ganzen Prozess angezeigt und je nach Auswahl aktualisiert. «Der Kunde kann dann spielerisch einfach die verschiedenen Einflussfaktoren testen, um die bestmögliche Wirkung für seine Anzeigenkampagne zu erzielen», so Esposito.



Ringier Axel Springer Schweiz ist ein 2016 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Ringier AG und der Axel Springer SE. Das Joint Venture ist das grösste Zeitschriftenhaus der Schweiz und produziert 30 Titel mit 840 Ausgaben pro Jahr. Seit 2010 führen die beiden Unternehmen zudem bereits ein erfolgreiches Joint Venture in Mittel- und Osteuropa. Ringier Axel Springer Schweiz AG hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt rund 550 Mitarbeitende.

(lifePR) (