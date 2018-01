Ringier Africa geht eine panafrikanische Content-Vereinbarung mit der New York Times ein

Ringier Africa Digital Publishing (RADP) baut ihr News- und Media-Portfolio weiter aus. Die Ringier-Tochtergesellschaft geht mit dem News Service der New York Times and Syndicate, der Lizenz- und Syndikats-Division des US-Medienunternehmens, eine Lizenzvereinbarung über digitale Inhalte ein. Im Rahmen der Vereinbarung veröffentlicht RADP künftig journalistische Produkte der New York Times in Ghana, Kenia und Nigeria unter der eigenen Medienmarke Pulse. Pulse bietet Informationen und Unterhaltung für den afrikanischen Massen- und Mobilnutzermarkt mit einer Reichweite von monatlich 100 Millionen Konsumenten.



Durch die Lancierung journalistischer Inhalte der New York Times auf Pulse profitiert eine informierte, afrikanische Leserschaft künftig von preisgekrönter Berichterstattung und ebensolchem Storytelling. The New York Times ist ein Medienunternehmen, das einen weltweiten Ruf für seine Berichterstattung und Kommentare geniesst; sie wird künftig auch das Angebot von Pulse ergänzen. Die Leserschaft von Pulse erhält ab sofort Zugang zu den täglichen Top-News der The New York Times und zu einer Auswahl weiterer digitaler Artikel zu den wichtigsten Gesellschafts-, Wirtschafts- und Politikthemen sowie zu Videos, Fotos und Grafiken.



«Die Veröffentlichung von Inhalten der The New York Times wird im regionalen Medienraum neue Standards setzen, indem wir zu jeder Tageszeit aktuellste Informationen direkt auf Mobiltelefone – in Afrika das beliebteste Instrument für den Medienkonsum – schicken. Dies sowohl über die Pulse-Website, als auch über unsere neu lancierte mobile App», sagt Tim Kollmann, der Managing Director von RADP.



Diese Vereinbarung konsolidiert die Position von Ringier als führender News-Marke Afrikas. Sie signalisiert eine neue strategische Ausrichtung, erweitert den redaktionellen Rahmen von Pulse um weitere Themen aus den Bereichen Politik, Zeitgeschehen und internationale News und stärkt zudem die Gefolgschaft der Plattform. Darüber hinaus unterstützt sie den Plan von RADP, eines der robustesten digitalen Ökosysteme Afrikas zu schaffen, indem neue Wege gefunden und Plattformen geschaffen werden, um die Nutzer miteinzubeziehen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben.



Robin Lingg, der CEO von Ringier Africa & Asia, ergänzt: «Ringier sucht konstant nach neuen Möglichkeiten, um seine Position als innovativer und führender digitaler Herausgeber zu stärken. Wir sind begeistert von dieser Kooperation mit der New York Times und sehen viel Potenzial in diesem Produkt und seinen weiteren Wachstumsmöglichkeiten auf dem Kontinent. Die Einbindung journalistischer Inhalte der New York Times kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für unser Verlagshaus, da wir weiter in den Aufbau eines schnellen, glaubwürdigen und echt panafrikanischen digitalen Publishing-Netzwerks mit Pioniercharakter investieren wollen.»



Die New York Times geniesst einen weltweiten Ruf für Innovationen im Bereich Storytelling in Print und Digital. Durch die Vereinbarung mit Ringier erreicht der Journalismus der New York Times künftig ein neues digitales Publikum. Michael Greenspon, der General Manager News Services and Print Innovation der New York Times sagt: «Ringier besitzt ein tiefgreifendes Verständnis des digitalen Raums und ist deshalb der ideale Partner, um uns dabei zu helfen, der Stimme der New York Times im südlich der Sahara gelegenen Afrika Gehör zu verschaffen. Wir sind hocherfreut, dass diese Vereinbarung die Reichweite unserer journalistischen Inhalte auf neue Leser ausdehnt.»



Ringier Africa



Ringier Africa betreibt die führenden Kleinanzeigen-Plattformen und integrierten Mediengruppen des Kontinents und ist Teil der Ringier AG, der führenden internationalen Schweizer Mediengruppe. Die Gruppe besitzt und betreibt führende Medien-, Classifieds-, Marketing- und eCommerce-Unternehmen in der Schweiz, in Osteuropa, Asien und Afrika.



Ringier Africa Digital Publishing (RADP)



RADP ist Afrikas integrierte Mediengruppe, die die führenden proprietären und Partner-Media-Assets mit innovativen Datenerkenntnissen und Marketing sowie digitalen Lösungen kombiniert, um Nutzer und Werbetreibende optimal mit Nachrichten, Unterhaltung, Videos, sozialem Engagement und immersiven 360-Grad-Digital-, Kreativ- und Marketing-Erfahrungen zu versorgen. Zu den panafrikanische Marken und Lizenzen der Gruppe gehören Pulse, Business Insider, Men`s Health und The New York Times. Die Kreativabteilung bestehend aus Ringier Digital Marketing (RDM - Digital), Play Studio (Content) und RDM Academy (Training) vervollständigt das Angebot, um 100 Millionen Nutzer mit Marketing- und Kreativservices zu erreichen.



The New York Times Company

The New York Times Company ist eine global tätige Medienorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den gesellschaftlichen Fortschritt durch Verfassen, Sammeln und Vertreiben hochqualitativer News und Informationen zu fördern. Zum Unternehmen gehören die Zeitung The New York Times, die Online-Plattform // http://r3.newsbox.ch/d921/sh/rd27742/p5035/c1532/NYTimes.com NYTimes.com sowie unternehmenseigene Immobilien. Es geniesst weltweit nicht nur einen Ruf für ausgezeichnete journalistische Leistungen und Innovationen im Bereich Storytelling in Print und Digital, sondern auch für sein Geschäftsmodell. Folgen Sie den News zum Unternehmen unter @NYTimesPR.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren