Rieber auf der Messe Intergastra 2018 in Stuttgart

Dieses Jahr bietet Rieber den Messebesuchern neben Produkt- und Systemhighlights auch ein exklusives Event, im Rahmen des Intergastra Fachkongresses. Auf der Messe fokussiert Rieber – the mobile kitchen company systemische Lösungen für den Weg aus der Küche bis zum Gast. Das diesjährige Motto „GN wir es neu an – Rieber thermoplates ® statt Umschütten“ liefert die Produktbasis, um den Prozessweg mit hochfunktionaler Gastronorm zu perfektionieren. Wieso Umschütten, wenn alle Prozessschritte Lagern, Vorbereiten, Zubereiten, Transportieren und Ausgeben von Speisen, in einem „Behälter“, dem thermoplates® möglich sind. Rieber vereint den Standard der Gastronorm mit dem patentierten SWISS-PLY-Mehrschichtmaterial, für eine herausragende Wärme- und Kälteleitfähigkeit. Das darauf abgestimmte Deckelsortiment rundet den Systemgedanken-GN ab, die Basiskomponente aller Transport-, Ausgabe-, Koch-, Regenerier- und Kühlgeräte. Rieber zeigt effiziente Komplettlösungen, die in der Anwendung Kosten, Zeit und Energie sparen und am Ende das perfekte Ergebnis beim Gast servieren.



Getreu dem Motto werden innovative Produktneuerungen präsentiert, wie der erweiterte Speisentransport-Regenerier-Wagen STRW, der in der Speisenverteilung nun als zusätzliches feature, das mobile Regenerieren ermöglicht. Bei dem varithekbuffet werden optimierte Varianten für die Kalt- oder Warmausgabe vorgestellt. Hierbei neu sind eingebaute K-Pots, mit denen nicht nur warmgehalten, sondern auch vor dem Gast regeneriert werden kann und somit die perfekte Ausgabe für den Hotelsektor, aber auch für den Bäcker und Metzger bietet. Die Klassiker thermoport® 1600 und Bankettwagen, werden mit eingebauter beleuchteter Glastür, als neuer Eyecatcher im Gastbereich präsentiert. Zum ersten Mal gezeigt wird der ZUB Mini, die pfiffige Lösung für Kita- und Schulverpflegung. Im Bereich Catering sind die urbanen, individuell bestückbaren Tonnen des catering circle-Systems, das Messehighlight von Rieber. So haben Sie und Ihre Gäste Catering noch nie gesehen. Mit minimalem, mobilem und flexiblem Equipment, die volle Funktionalität und perfekte Speisenqualität und Optik.



In Punkto Digitalisierung zeigt Rieber sich als Partner der Plattform CHECK Services, eine Kollaboration aus Brands wie der Deutschen Telekom, MHP, Kärcher und maxmaier urbandevelopment. Das präsentierte System CHECK HACCP bietet die digitale Lösung für eine transparente und sichere HACCP-Protokollierung über den gesamten Foodflow. Sämtliche Produkte des Messestandes werden „verchecked“ und erfassen somit live Temperatur- und Hygienedaten – die digitale Vollendung des Rieber-Systemansatzes.



Um diese zukunftsweisende Thematik der Gastronomiebranche erlebbar zu machen, lädt Rieber zu einem Exklusiven Abendevent am 05.02.2018 ein, das an den Intergastra Fachkongress während der Messe gekoppelt ist. Neben einer spannenden Podiumsdiskussion erhalten Sie Einblick in eine der ersten digital vernetzten Produktionsküchen Europas, dem speisewerk in der location urbanharbor in Ludwigsburg.



Seien Sie gespannt und GN Sie den Weg zu uns auf die Messe Intergastra vom 03.02. bis 07.02.2018, in der Halle 5 auf dem Stand C11.

Kulinarisch serviert Rieber dieses Jahr die regionalen und saisonalen Klassiker, gesund und frisch neu interpretiert.



Wir freuen uns auf Sie!

www.rieber.de





