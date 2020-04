Pressemitteilung BoxID: 795987 (RHÖN-KLINIKUM AG)

RHÖN-KLINIKUM AG: Begründete Stellungnahmen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Übernahmeangebot der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale, haben heute zu dem am 8. April 2020 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Rübenkamp 226, 22307 Hamburg, Deutschland, gegenüber den Aktionären der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft jeweils gesonderte begründete Stellungnahmen gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG abgegeben.



Exemplare der begründeten Stellungnahmen werden seit dem Tag dieser Veröffentlichung am Hauptsitz der Verwaltung der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, am Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale, Deutschland, Telefon +49 9771 65-0, Telefax +49 9771 97467 (Bestellung per E-Mail an ir@rhoen-klinikum-ag.com unter Angabe der vollständigen Postadresse) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.



Darüber hinaus sind die begründeten Stellungnahmen sowie unverbindliche englische Übersetzungen hiervon im Internet auf der Internetseite der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft unter www.rhoen-klinikum-ag.com unter der Rubrik "Investor Relations" | "Übernahmeangebot" veröffentlicht. Maßgeblich ist allein die jeweilige deutsche Fassung der begründeten Stellungnahme.



Die Veröffentlichungen stehen zur Verfügung

im Internet unter: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/uebernahmeangebot

