Natur erkunden: Neue Wanderhighlights in Rheinland-Pfalz

Die Gastlandschaften Rheinland-Pfalz bieten Wanderfreunden tolle Möglichkeiten für einen Aktivurlaub. Das abwechslungsreiche Bundesland besticht durch eine Vielzahl an Prädikatswanderwegen, die durch malerische Landschaften führen. Reichlich Broschüren und Übersichtskarten zu den zertifizierten Wanderwegen und Radstrecken präsentiert die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH auf der diesjährigen Outdoor-Messe TourNatur in Düsseldorf vom 31. August bis 2. September 2018. Gemeinsam mit den regionalen Tourismusorganisationen informiert diese am Stand Gastlandschaften Rheinland-Pfalz in Halle 6 über Outdoor-Aktivitäten im Ahrtal und Lahntal, an Mosel, Saar und Nahe, in der Pfalz, in Rheinhessen und am Romantischen Rhein. Die Eifel, der Westerwald und der Hunsrück mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald sind als Mittelgebirgsregionen auch vertreten.



Am Gemeinschaftsstand finden Messebesucher zahlreiche Informationen zu Wanderpauschalen und passenden Radreisen. Auch digital gibt es am Stand einiges zu sehen. Videos zu den Prädikatswanderwegen im Land sowie der Rad- und Wanderblog werden auf einem Flachbildschirm vorgestellt und der rheinland-pfälzische Tourenplaner sowie die Rheinland-Pfalz-App können live getestet werden.



Dieses Jahr können die Besucher am Messestand eine einwöchige Wanderreise auf dem Rheinsteig gewinnen. Dazu müssen sie an einem Aktiv-Quiz, das während der Messetage auf einem Tablet gespielt werden kann, teilnehmen. Interessierte Besucher können dabei ihr Wissen über die Berge, Täler, Flüsse und Seen in Rheinland-Pfalz unter Beweis stellen. Außerdem haben sie die Chance, weitere tolle Outdoorpreise bei der Verlosung Ende September zu gewinnen. Das Aktiv-Quiz kann aber auch online unter quiz.gastlandschaften.de gespielt werden.



Ein weiteres Highlight richtet sich an Blogger. Diese haben die einmalige Chance, eine von drei Wild Cards für das Bloggerwanderevent an der Mosel vom 2. bis 4. November 2018 zu ergattern. Dazu müssen sie sich am Sonntag, 2. September, am Messestand der Gastlandschaften Rheinland-Pfalz persönlich vorstellen und ihre Visitenkarte abgeben. Mit etwas Glück sind sie dann bei dem spannenden Event dabei. Alle Infos zum Bloggerwandern und zu den üblichen Bewerbungsmöglichkeiten gibt es unter www.gastlandschaften.de/bloggerwandern.



Mit dem Titel „Aktiv-Urlaub in Rheinland-Pfalz: Wandern, Radfahren und Kultur erleben” ist die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH am Freitag, 31. August 2018, auf der „LiveBühne“ zu sehen. Um 15.35 Uhr stellen sie dabei die Vielseitigkeit der Gastlandschaften Rheinland-Pfalz für aktive Naturgenießer vor.



Wie bereits im vergangenen Jahr findet auch diesmal wieder die Auszeichnung „Deutschlands Schönster Wanderwege 2018“ im Rahmen der TourNatur statt. Am Samstag, 1. September, werden um 11 Uhr die Gewinner der Publikumswahl des Wandermagazins vorgestellt. Auch diesmal haben es Wanderwege aus Rheinland-Pfalz auf das Siegertreppchen geschafft. Die Traumschleife „Masdascher Burgherrenweg“ im Hunsrück wurde in der Kategorie „Touren" (kurze Wege) zu „Deutschlands Schönstem Wanderweg 2018“ gewählt und den dritten Platz in dieser Kategorie erreicht der Traumpfad „Hatzenporter Laysteig“ an der Mosel. Der rund 75 Kilometer lange „Lieserpfad“ in der Eifel belegt den zweiten Platz in der Kategorie „Routen" (Weiterwanderwege).



