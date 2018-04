Nährstoffbericht schafft Transparenz, definiert Herausforderungen und lässt Fragen offen

Der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) sieht im neuen Nährstoffbericht einen guten Beitrag zur sachlichen Bewertung der Nährstoffsituation in NRW. Er zeige die Erfolge, die seit Erscheinen des ersten Nährstoffberichtes vor vier Jahren erzielt worden seien, mache aber auch deutlich, wo es Handlungsbedarf gebe.



Anlässlich der Vorstellung des von der Landwirtschaftskammer NRW erstellten zweiten Nährstoffberichtes durch Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking begrüßt RLV-Präsident Bernhard Conzen die transparente Darstellung der aktuellen Nährstoffsituation. Dieser Bericht zeige auf, wo in den vergangenen Jahren Fortschritte erreicht wurden, gebe aber auch Anlass, die Düngestrategie weiterzuentwickeln und den Ressourcenschutz noch stärker in den Vordergrund zu stellen.



Nach Angaben des RLV zeige der Nährstoffbericht, dass insgesamt der Einsatz von stickstoffhaltigem Mineraldünger deutlich zurückgegangen sei. Parallel dazu seien die Erträge bei allen Kulturen gestiegen, sodass im Rückschluss die Ausnutzung der Nährstoffe insbesondere aus Wirtschaftsdüngern, wie etwa Gülle, deutlich verbessert wurde. Die Landwirtschaft leiste mit dieser Optimierung des Wirtschaftsdüngereinsatzes auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.



„Deutlich wird aber auch, dass wir den Mineraldüngereinsatz noch stärker zurückführen können“, so der RLV-Präsident. „Anpassungen in diesem Bereich vorzunehmen, schreibt uns der Nährstoffbericht in unser Aufgabenheft“, betont Conzen. Allerdings müsse auch beachtet werden, dass es sich um eine Momentaufnahme für das Jahr 2016 handele, das durch unerwartet niedrige Erträge in der rheinischen Bucht geprägt war, wodurch der Nährstoffentzug unterdurchschnittlich gewesen sei. Problematisch sei nach wie vor die richtige Bewertung des Düngewertes der Wirtschaftsdünger. Vorhandene Standardwerte stuften aus Sicht der Praktiker die Wirkung nicht selten zu hoch ein. „Ich sehe hier Klärungsbedarf“, resümiert der Präsident und fordert Unterstützung bei der Einführung neuer Technik, mit der die Nährstoffgehalte der Gülle zum Zeitpunkt der Ausbringung ermittelt werden können.



„Dass hohe Tierzahlen auf Ebene eines Kreises nicht mit einem übermäßigen Düngebilanzüberschuss gleichzusetzen sind, wird am Kreis Kleve offensichtlich“, so Conzen. Grund dafür seien die dort erzielten hohen Erträge und das überregionale Schließen von Düngekreisläufen, das sich in den letzten Jahren verbessert habe. „Wir müssen in Kreisläufen denken. Diese können wir schließen, indem Ackerbauern Gülle aus den viehstarken Regionen aufnehmen und mit angemessenen Wirtschaftsdüngergaben ihre Böden verbessern bei gleichzeitiger Senkung des Mineraldüngereinsatzes.“ Dazu sei auch die Transportwürdigkeit der flüssigen Gülle zu verbessern. Hier sieht Conzen einen wichtigen Forschungsauftrag für die Zukunft.



Kritisch setzt sich der RLV-Präsident mit den Gülle-Importen aus den Niederlanden auseinander. „Richtig ist, dass wir in einem Binnenmarkt leben“, so Conzen. „Aber auch da müssen Spielregeln gelten.“ Der Nachbarstaat müsse auch ein Interesse an einer ordnungsgemäßen Verbringung haben und Herkunft und Abgabe transparent nach den gleichen Regeln offen legen, die in NRW gelten. Er sieht hier einen dringenden Gesprächsbedarf für Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking mit ihrer Amtskollegin in den Niederlanden. Als Lösung schlägt er vor, dass die Niederländer verpflichtet werden, ihre Exporte in das deutsche Meldesystem einzutragen. Nur so würde die notwendige Klarheit und Rechtssicherheit geschaffen.

