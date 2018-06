Information am Blühstreifen - Ministerin trifft Landwirte

Mit einem großen und bunten Blühstreifen empfingen heute Vertreter der rheinischen Landwirtschaft ihre neue Ministerin Ursula Heinen-Esser. Wie der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) berichtet, fand auf einem Ackerbaubetrieb nahe Köln das erste offizielle Zusammentreffen statt.



„Es ist uns eine große Freude und Ehre, Sie, sehr geehrte Frau Heinen-Esser, heute hier im Rheinland begrüßen dürfen“, empfing RLV-Präsident Bernhard Conzen die Ministerin. Zweifellos bringe ihr Amt eine große Verantwortung mit sich. „Kaum ein Bereich hat mehr Facetten, Sichtweisen und Meinungen, als die Produktion unserer Lebensmittel. Der schwierige Spagat zwischen den verschiedenen Ansprüchen ist auch uns Landwirten stets bewusst.“ Es seien Kompromisse erforderlich, die einen fairen Ausgleich zwischen der Existenzsicherung einer bäuerlichen Landwirtschaft und den Ansprüchen der Gesellschaft ermöglichen. „Wir versprechen Ihnen, hierbei tatkräftig mitzuwirken.“



Neben dem Kennenlernen stand das Thema „Landwirtschaft und biologische Vielfalt“ im Mittelpunkt des Besuches der Ministerin. „Dass sich in unserem Land etwas tut, sieht jeder, der mit offenen Augen durch Feld und Flur läuft“, erklärt der RLV-Präsident. Rund 18.000 Hektar wurden 2017 in Nordrhein-Westfalen als Puffer-, Blüh-, und Uferrandstreifen sowie als Brachen im Rahmen der Ökologischen Vorrangflächen und Agrarumweltmaßnahmen angelegt. „Biodiversität ist ein Thema, das auch uns Landwirten wichtig ist, denn letztlich sind wir mehr als jeder andere von einer intakten Natur abhängig“, so Conzen. Daran wolle man auch in Zukunft arbeiten - gemeinsam mit Gesellschaft und Politik.



„Der aktuelle Insektenschwund zeigt uns, dass wir zweigleisig fahren müssen:“, so Ministerin Heinen-Esser. „Durch den Aufbau solider Forschung sind die noch offenen Fragen des Insektenschwunds zu klären. Parallel dazu müssen wir aber die bereits bekannten Ursachen zeitnah angehen. Deswegen bin ich über das Engagement des RLV auf diesem Gebiet und konkrete Projekte wie das ‚Summende Rheinland‘ hoch erfreut. Das Land fördert aus diesem Grunde ebenfalls verschiedene Agrarumweltmaßnahmen, u.a. die Anlage von Blüh- und Schonstreifen. Ziel dieser Maßnahmen ist unter anderem das so dringend benötigte Blüten-Angebot in unserer Kulturlandschaft zu erhöhen".



Das erste offizielle Treffen fand bei Landwirt Peter Prinz in Hürth statt. „Auf diesem Betrieb kann man wunderbar sehen, wie Natur und Landwirtschaft Hand in Hand gehen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, Friedhelm Decker. „Bereits seit 15 Jahren setzt sich unsere Stiftung für die kooperative Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ein“, erklärte er weiter. Bestes Beispiel dafür sei das Projekt „Summendes Rheinland“, an dem auch Landwirt Prinz teilnimmt. Dabei werden auf zahlreichen Feldern in der Niederrheinischen Bucht Naturschutzmaßnahmen umgesetzt, die bestäubende Insekten fördern und sich gleichzeitig in die Abläufe der Ackerbewirtschaftung integrieren lassen. Dazu gehören nicht nur Blühstreifen und Wegsäume, sondern auch Nisthilfen oder der Anbau von Zwischenfrüchten. „Bis Ende 2018 werden wir im Projekt Blühstreifen mit einer Länge von mehr als 50 km und blühende Zwischenfrüchte auf einer Fläche von über 450 ha umgesetzt haben“, ergänzte Thomas Muchow, Geschäftsführer der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft.

