Pressemitteilung BoxID: 760691 (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.)

BHV1: RLV mahnt zur Wachsamkeit

Mit großer Sorge reagiert der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) auf Meldungen über Fälle von BHV1 bei Rindern, zuletzt in der Städteregion Aachen. Die Wiedereinschleppung des Herpesvirus in freie Bestände bedeutet für betroffene Betriebe eine enorme Belastung.



Nach den geltenden Vorschriften sind infizierte Tiere zu töten und bei hohem Durchseuchungsgrad der Herde wird die Schlachtung des gesamten Bestandes angeordnet. Die Sorge vor einem Ausbruch der Krankheit ist daher groß, so der Verband. Aus Sicht des RLV muss jetzt alles daran gesetzt werden, den Einschleppungsquellen auf die Spur zu kommen. Zugleich ruft der RLV die Rinderhalter in der Region zu erhöhter Wachsamkeit auf. Einem Zukauf unerkannt infizierter Tiere gelte es durch möglichst aktuelle Blutergebnisse ebenso vorzubeugen wie einer möglichen Einschleppung von Erregern über Personen oder Gerätschaften, die vorher direkten Tierkontakt in anderen Beständen hatten. Hier bedarf es eines besonderen Augenmerks durch betriebliche Vorsichtsmaßnahmen.



Der Verband sieht aber auch das Land und die Veterinärbehörden in der Pflicht, der Grenznähe im Dreiländereck Rechnung zu tragen, wenn es darum gehe, Einschleppungsrisiken auszuschließen. So dürfe sich etwa die Kontrolle der einzuhaltenden Behandlungsvorschriften für Gülle aus nicht-BHV1-freien Nachbarländern nicht allein auf das mitgeführte Handelspapier beschränken. Handlungsbedarf sieht der RLV darüber hinaus bei der Einhaltung tierseuchenrechtlicher Reinigungs- und Transportauflagen, wie Stichproben-Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr an anderer Stelle gezeigt hatten. Hier seien die Behörden jetzt umso mehr gefordert.



Inzwischen beunruhigen die aktuellen Fälle die Rinderhalter über die Städteregion hinaus, so der RLV. Als letztes Gebiet innerhalb Deutschlands wurde das Rheinland 2017 nach vehementem Drängen auch der Tierhalter als frei von BHV1 anerkannt. Bis dahin galten für Zuchtrinder, Jungvieh und Kälber aus den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf drakonische Quarantäne-Auflagen, die eine Verbringung selbst in benachbarte Regierungsbezirke oder Bundesländer erheblich erschwerten, ja unmöglich machten. Den erreichten Status gilt es daher zu halten, mahnt der RLV.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (