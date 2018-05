Drei Golfclubs laden zur Rheinhessen Golf-Challenge

Die Rheinhessen Golf-Challenge geht in die dritte Runde: Am 1. Juni 2018 treten erneut passionierte Golfspieler auf den drei rheinhessischen Golfplätzen in Budenheim, Mommenheim und St. Johann mit- und gegeneinander an. Veranstalter dieses inzwischen schon traditionellen Turniers sind der Mainzer Golfclub, der Golfclub Rheinhessen sowie der Golfclub Domtal. Dabei wird auf jedem Golfplatz ein Turnier ausgetragen – und am Ende dann der Gesamtsieger pro Klasse ermittelt. Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen. Last-Minute-Anmeldungen sind noch möglich.



Los geht’s um 11:00 Uhr mit einem gleichzeitigen Kanonenstart an allen drei Spielstätten. Das Turnier ist vorgabewirksam (Zählweise Stableford), gespielt wird auf je drei Bruttopreisen, Damen und Herren in drei Nettoklassen.



Und nach dem 18. Loch ist noch lange nicht Schluss. Alle Teilnehmer treffen sich an „Loch 19“, d. h. im Favorite Parkhotel in Mainz. Ab 19:00 Uhr erfolgt hier die Siegerehrung mit hochwertigen Preisen, Abendessen, Live-Musik und anschließender Party.



Mitglieder zahlen 60 Euro, Gäste 90 Euro (inklusive Rundenverpflegung, Abendessen und Getränken), Begleitpersonen und Nichtgolfer können für 50 Euro an der Abendveranstaltung teilnehmen.



Anmeldungen direkt vor Ort in den Clubs oder online auf den Webseiten der Veranstalter: Mainzer Golf-Club, www.mainzer-golfclub.de, Golf-Club Rheinhessen, Hofgut Wißberg St. Johann, www.gc-rheinhessen.de und Golfanlage Domtal Mommenheim, www.golfanlage-domtal-mommenheim.de.

Rheinhessen-Touristik GmbH

Ob in Rheinhessen zur Gründungszeit 1816 schon gegolft wurde, ist nicht bekannt. 200 Jahre später ist diese Sportart jedenfalls fest verwurzelt in der Region. Grund genug für die drei rheinhessischen Golf-Clubs in Budenheim/Mainz, Mommenheim und St. Johann, seit dem 200-jährigen Rheinhessen-Jubiläumsjahr 2016 im Frühjahr gemeinsame Sache auf dem "Green" zu machen und die Rheinhessen Golf-Challenge zu veranstalten. Die 3. Auflage der Rheinhessen Golf-Challenge findet am 1. Juni 2018 statt.



Rheinhessen. Ganz schön anders.



Die Region Rheinhessen feierte 2016 ihren 200. Geburtstag: Seit der Gründung am 8. Juli 1816 wächst in Rheinland-Pfalz (und nicht in Hessen!) zwischen Mainz, Bingen, Alzey und Worms zusammen, was damals politisch so gewollt war. Die anlässlich des Jubiläums realisierte Image- und Identitätskampagne unter dem Motto "Rheinhessen. Ganz schön anders." wird auch 2018 fortgesetzt. Verantwortlich ist der Verein Rheinhessen Marketing in Zusammenarbeit mit Rheinhessen Touristik, Rheinhessenwein sowie dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Oppenheim. Ansprechpartner für das Programm ist das Projektbüro Rheinhessen. www.rheinhessen.de





