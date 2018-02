Das neue Programm "Rheinhessen Tag für Tag" 2018 ist da

„Aller guten Dinge sind drei“ – so auch in Rheinhessen. Zum dritten Mal in Folge erscheint nun das erfolgreich etablierte „Rheinhessen Tag für Tag“-Programmheft. Im letzten Jahr hat das Programm die Pforten zu den schönsten Orten in Rheinhessen geöffnet. Unter dem Motto „Industriekultur – Kunst in der Fabrik“ werden dieses Jahr alle Rheinhessinnen und Rheinhessen dazu eingeladen, weitere Facetten der Region kennenzulernen.



Über 130 Veranstaltungen von insgesamt 70 Veranstaltern haben auf rund 120 Seiten ihren Platz gefunden. Dahinter verbirgt sich eine große Vielfalt an Ausstellungen, Führungen, Theaterstücken, Lesungen oder Wanderungen kreuz und quer durch Rheinhessen. „Unser Rheinhessen-Kalender steht exemplarisch für das große Netzwerk, das wir seit dem Jubiläumsjahr in Rheinhessen aufgebaut haben und zeigt, dass mit vereinten Kräften Großes bewirkt werden kann, um unsere Region nach innen sowie auch nach außen zu stärken“, so Peter E. Eckes, Vorsitzender von Rheinhessen Marketing e.V.



Der erste Teil des Kalenders widmet sich der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Rheinhessen Tag für Tag“. Darin werden über 85 Veranstaltungen präsentiert, die den Fokus auf die vielfältige rheinhessische Kultur legen. Zum Thema Industriekultur stellen Veranstalter die rheinhessische Industrie und Wirtschaft in einem ganz neuen Licht dar. Ob Führungen im Alten Stellwerk Armsheim, ein Besuch im Keller der Firma Racke oder die Vortragsreihe des Instituts für geschichtliche Landeskunde – Wissenswertes wartet in der ganzen Region.



Im zweiten Teil des Programms sammeln sich die Höhepunkte des Jahres 2018 – vom Feuerwerk über Musikfestivals bis hin zu hochoffiziellen Events gibt es hier alles, was das Kultur-, Genießer- oder Sportlerherz begehrt. Unter anderem feiert Rheinhessen seinen 202. Geburtstag in Bingen, Worms richtet den 34. Rheinland-Pfalz-Tag aus und die 3. Sommer Bob WM sorgt für sportliche Spannung. Auch für den perfekten Festival-Sommer ist in der Region gesorgt: das Summer in the City bringt Weltstars auf rheinhessische Bühnen und auch beim Wormser Jazz & Joy oder dem OPEN OHR Festival in Mainz steht kein Fuß still.



Eines steht fest: Rheinhessen bleibt vielfältig, voller kultureller Überraschungen und präsentiert sich auch in diesem Jahr ganz schön anders.



Der neue „Rheinhessen Tag für Tag“-Katalog ist ab sofort kostenlos bei den AZ-Kundencentern, bei Möbel Martin, bei Banken und Sparkassen, bei den Orts- und Verbandsgemeindeverwaltungen, den Tourist-Informationen und in vielen Lotto- Annahmestellen in Rheinhessen und darüber hinaus erhältlich. Alle Veranstaltungen können zudem online unter https://www.rheinhessen.de/tag-fuer-tag abgerufen und als PDF heruntergeladen werden.

Rheinhessen-Touristik GmbH

Rheinhessen. Ganz schön anders.



Die Region Rheinhessen feierte 2016 ihren 200. Geburtstag: Seit der Gründung am 8. Juli 1816 wächst in Rheinland-Pfalz (und nicht in Hessen!) zwischen Mainz, Bingen, Alzey und Worms zusammen, was damals politisch so gewollt war. Die anlässlich des Jubiläums realisierte Image- und Identitätskampagne unter dem Motto „Rheinhessen. Ganz schön anders“ wird auch 2018 fortgesetzt. Verantwortlich ist der Verein Rheinhessen Marketing e.V. in Zusammenarbeit mit Rheinhessen Touristik, Rheinhessenwein sowie dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Oppenheim. Ansprechpartner für das Programm ist das Projektbüro Rheinhessen.





