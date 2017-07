Umleitungen für die Straßenbahnlinie 707 und sechs Buslinien

Die Rheinbahn erneuert an der Kreuzung Immermannstraße/Oststraße den Gleisbogen. Gleichzeitig werden auf der Jacobistraße die Gleise ausgetauscht – von Freitag, 28. Juli, 21 Uhr, bis Samstag, 5. August, 4 Uhr. Davon betroffen sind die Linien 707, SB55, 737, 752, 754, NE1 und NE7. Auch für den Autoverkehr gibt es Sperrungen. Hier alle Änderungen im Detail:



Linie 707



Die Bahnen fahren zwischen den Haltestellen „Marienhospital“ und „Hauptbahnhof“ eine Umleitung über die Strecken der Linien 706 und 708. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen:





Die Haltestelle „Charlottenstraße/Oststraße“ muss leider ent-fallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Hauptbahnhof“ nutzen.

Die Haltestellen „Klosterstraße“ und „Jacobistraße“ werden an die Haltestelle „Schadowstraße“ der Linie 706 verlegt.

Die Haltestelle „Schloss Jägerhof“ in Richtung Medienhafen muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Marienhospital“ nutzen.

Die Haltestellen „Schloss Jägerhof“ und „Marienhospital“ in Richtung Unterrath werden auf die Sternstraße vor die Ein-mündung der Duisburger Straße verlegt.





Linien SB55, 737, 752, 754 und NE1



Die Busse fahren in Richtung Hauptbahnhof ab der Haltestelle „Jacobi-straße“ beziehungsweise „Wehrhahn-Center“ und stadtauswärts ab der Haltestelle „Hauptbahnhof“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen:





Die Haltestelle „Jacobistraße“ der Linien SB55, 752, 754 und NE1 wird stadtauswärts an die Haltestelle „Pempelforter Straße“ der Linie 721 in Richtung Flughafen verlegt.

Die Haltestelle „Klosterstraße“ der Linie NE1 wird an die Haltestelle „Worringer Platz“ der Linie 721 verlegt.

Die Haltestelle „Wehrhahn-Center“ der Linie 737 wird stadt-auswärts an die Haltestelle „Pempelforter Straße“ der Linie 721 in Richtung Flughafen verlegt.

Die Haltestelle „Oststraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Hauptbahnhof“ nutzen.





Linie NE7



Die Busse fahren nur in Richtung Hauptbahnhof ab der Haltestelle „Jacobi-straße“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Oststraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Hauptbahnhof“ nutzen. Die Haltestelle „Klosterstraße“ wird an die Haltestelle „Worringer Platz“ der Linie 721



in Richtung Gothaer Weg verlegt.



Sperrungen für Autofahrer



Die Immermannstraße wird ab der Kreuzung Charlottenstraße stadteinwärts gesperrt ­– von Freitag, 28. Juli, 21 Uhr, bis Freitag, 4. August, 18 Uhr. Autofahrer können – von der Oststraße kommend – in Richtung Süden auf der rechten Fahrbahnseite nur geradeaus und rechts fahren. Die Linksabbiegespur zur Immermannstraße wird gesperrt. Die Rheinbahn bittet die Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert.



Information



Aushänge an den betroffenen Haltestellen, Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Fahrzeugen informieren die Kunden über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Verspätungen und Wartezeiten kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

