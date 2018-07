Terminbuchung im KundenCenter

In unseren beiden KundenCentern in Düsseldorf können Abonnenten und die, die es werden wollen, vorab einen Termin vereinbaren – online über die Homepage der Rheinbahn unter www.rheinbahn.de.



So müssen sie nicht lange warten und können ihre Zeit besser planen – und die Mitarbeiter in den KundenCentern Heinrich-Heine-Allee und Hauptbahnhof beraten sie an einem speziellen Schalter.



Hier die Details: http://www.rheinbahn.de/kontakt/Seiten/Termin-buchen.aspx

