Pressemitteilung BoxID: 755438 (Rheinbahn AG)

Mit Rheinbahn-Oldies zum Straßenfest

Der Stadtteil Hamm feiert in diesem Jahr sein 625-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt ist ein großes Straßenfest am Pfingstsonntag. Hin und zurück kommen die Besucher am besten mit der Rheinbahn:



Fünf Oldies der Rheinbahn machen schon die Anreise zum Erlebnis: Bahnen aus den Baujahren 1948 bis 1969 pendeln vom Hauptbahnhof über den Graf-Adolf-Platz und die Bilker Kirche nach Hamm und wieder zurück. Sie verbinden so gleichzeitig den Bücherbummel und die Jazz-Rally mit dem Event auf dem Dorfplatz „De Blääk“ in Kappes-Hamm.



Die Fahrt mit den historischen Schätzchen ist an diesem Tag kostenlos.

Von etwa 11 bis 13 Uhr fahren die Züge alle 20 Minuten, anschließend bis etwa 18 Uhr im 15-Minutentakt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (