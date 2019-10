Pressemitteilung BoxID: 773465 (Rheinbahn AG)

Martinsmarkt: Änderungen für drei Buslinien

Sperrung der Krischerstraße in Monheim

Wegen des Martinsmarktes in Monheim wird die Krischerstraße von Samstag, 2. November, 9 Uhr, bis Sonntag, 3. November, 22 Uhr, gesperrt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 777, 788 und 789:



Linie 777



Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Monheim, Busbahnhof“ und „Lindenstraße“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Hasenstraße“ wird auf die Schwalbenstraße in Höhe des Kindergartens verlegt. Die Haltestelle „Frohnkamp“ entfällt, bitte stattdessen die Haltestelle „Monheim Busbahnhof“ nutzen.



Linie 788



Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Monheim, Busbahnhof“ und „Lindenstraße“ eine Umleitung. Die Halte-stelle „Am Grafacker“ wird an die Haltestelle „Lindenstraße“ verlegt. Die Haltestelle „Kirchstraße“ wird an die Haltestelle „Monheim Busbahnhof“ verlegt.



Linie 789



Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Monheim Busbahnhof“ und „Steinstraße“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Kirchstraße“ wird an die Haltestelle „Steinstraße“ verlegt.

