Linie 724 fährt eine Umleitung

10.01.19

Wegen Notstandsarbeiten im Bereich Henkelstraße/Paul-Thomas-Straße müssen die Busse der Linie 724 ab Dienstag, 15. Januar 2019, 7 Uhr, für etwa sechs Wochen umgeleitet werden.





Die Haltestellen „Eichelstraße“ und „Paul-Thomas-Straße“ müssen in Richtung „Am Farnacker“ beziehungsweise „Sportpark Niederheid“ leider entfallen. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste, stattdessen die nächsten erreichbaren Haltestellen „Henkelstraße“ oder „Sportpark Niederheid“ zu nutzen. In Richtung „Waldfriedhof“ beziehungsweise „Dreherstraße“ werden die Haltestellen wie gewohnt angefahren.



Information



Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

