Gemeinsame Vorarbeiten mit der Netzgesellschaft Düsseldorf: Busse statt Bahnen auf den Linien U74 bis U77

Für die neuen Hochbahnsteige an der Haltestelle „Luegplatz“ starten die ersten Vorarbeiten. Für die bevorstehenden Gleisbauarbeiten müssen vorbereitend Leitungen umgelegt werden. Zum einen handelt es sich hierbei um eine große Trinkwasser-Transportleitung, die am Wochenende von Freitag, 2. März, 21 Uhr, bis Montag, 5. März, 4 Uhr, verlegt wird. Am nächsten Sperrwochenende legt die Netzgesellschaft Düsseldorf dann zwei kleinere Leitungen um.



Auch erste Arbeiten für die Fahrleitung – Fundamentgründungen für die Masten – beginnen Anfang März. Der Luegplatz wird daher von Freitag, 2. März, 21 Uhr, bis Montag, 5. März, 5 Uhr, für die Stadtbahnlinien U74, U75, U76 und U77 gesperrt, es sind Busse statt Bahnen im Einsatz. Alle Änderungen im Detail:



Linien U74, U75 und U77



Die Bahnen enden, aus Lörick und Neuss kommend, bereits an der Haltestelle „Belsenplatz“ und, vom Hauptbahnhof kommend, bereits an der Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“, wenden und fahren wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Belsenplatz“ und „Heinrich-Heine-Allee“ sind Busse (Linie E) statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahnhaltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.



Linie U76



Die Bahnen enden, aus Krefeld kommend, bereits an der Haltestelle „Belsenplatz“, wenden und fahren wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Belsenplatz“ und „Heinrich-Heine-Allee“ sind Busse (Linie E) statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahnhaltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.



Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Heinrich-Heine-Allee“ und „Handelszentrum/Moskauer Straße“ muss leider entfallen. Fahrgäste, die den Abschnitt zwischen den Haltestellen „Heinrich-Heine-Allee“ und „Handelszentrum/Moskauer Straße“ als Fahrtziel haben, können alternativ ab der Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“ die Linien U74, U75, U77, U78 und U79 nutzen.



Linie E



Die Ersatzbusse der Stadtbahnlinien U74, U75, U76 und U77 sind als „Linie E“ beschildert und fahren auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Belsenplatz“ und „Heinrich-Heine-Allee“. Sie starten in Richtung Heinrich-Heine-Allee an der Haltestelle „Belsenplatz, Steig 10“, die sich vor dem Kiosk gegenüber der Gaststätte „Alter Bahnhof“ befindet. In Richtung Belsenplatz starten die Busse an der Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee, Steig 8“, auf der Heinrich-Heine-Allee in Höhe der Oper.

Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahnhaltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.



Haltestellen der Linie 805 verlegt



Die Haltestelle „Luegplatz“ der Buslinie 805 ist aufgrund der Bauarbeiten für den neuen Hochbahnsteig bereits ab Freitag, 2. März, für etwa eineinhalb Jahre verlegt (siehe separate Pressemeldung).



Sperrungen für den Autoverkehr



Die jeweils linke Fahrspur entlang der Haltestelle „Luegplatz“ wird in beiden Richtungen gesperrt, sodass nur die rechte Fahrspur befahrbar ist. Stadteinwärts in Richtung Tonhalle bleibt diese Sperrung über die Wochenenden hinaus bis Montag, 26. März, 5 Uhr, bestehen. Die Rheinbahn bittet die Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren, Umleitungen sind ausgeschildert.



Fünf weitere Sperrwochenenden



Für den Bau der Hochbahnsteige fahren zwischen den Haltestellen „Belsenplatz“ und „Heinrich-Heine-Allee“ an vier weiteren Wochenenden Busse statt Bahnen auf den Stadtbahnlinien U74, U75, U76 und U77:





bis 25. März

bis 5. August

bis 12. August

bis 14. Oktober

bis 11. November

bis 6. Januar 2019





Über die jeweiligen Änderungen informiert die Rheinbahn die Fahrgäste frühzeitig.



Information



Aushänge an den betroffenen Haltestellen, Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Fahrzeugen informieren die Kunden über die Änderungen. Dadurch, dass Busse statt Bahnen im Einsatz sind, kann es zu Verspätungen und Wartezeiten kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

