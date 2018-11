Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FSV Mainz 05: Die Rheinbahn bringt die Fans zum Fußballspiel in die Arena

23.11.18

Zum Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag, 30. November, um 20:30 Uhr, kommen die Fans am besten mit der Rheinbahn. Sie verstärkt ihr Angebot zur Arena bereits ab 17 Uhr:





Die Stadtbahnlinie U78 fährt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord“ mit mehr Wagen und in dichtem Takt. In den Spitzenzeiten vor und nach dem Spiel sind die Bahnen im Fünf-Minuten-Takt







Die Haltestelle „Mörikestraße“ wird von 19:30 bis 20:30 Uhr und ab 22 Uhr nicht mehr bedient, damit die Züge schnell und direkt zur Haltestelle „MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord“ und zurück zum Hauptbahnhof kommen.





KombiTicket: Eintrittskarte gilt als Fahrschein



Die Fußballfans sollten das Auto am besten zu Hause lassen, denn wer eine Eintrittskarte zum Spiel hat, braucht in Bus und Bahn keinen Fahrschein zu lösen. Die Eintrittskarten sind KombiTickets und gelten für die Hin- und Rückfahrt im gesamten VRR (Preisstufe D). Die Besucher können sie bis 3 Uhr nachts in allen Bussen und Bahnen, auch in S-Bahnen, RB- und RE-Zügen, nutzen. Die KombiTickets gelten nicht in Zügen des Fernverkehrs (zum Beispiel ICE oder IC).

