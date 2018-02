Bäume auf der Erkrather Straße müssen gefällt werden

Für den zukünftigen Hochbahnsteig an der Haltestelle „Lierenfeld Betriebshof“ starten demnächst vorbereitende Bauarbeiten. Im Vorfeld dieser Arbeiten müssen auf der Erkrather Straße in Höhe der Hausnummer 345 14 Bäume gefällt werden – am Montag, 26. Februar, zwischen 9 und 16 Uhr. Daher ist die Erkrather Straße in diesem Bereich für den Autoverkehr in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Die Bäume werden später durch Neupflanzungen ersetzt.

