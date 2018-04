Änderungen für die Stadtbahnlinie U79 und die Straßenbahnlinien 701, 704 und 706

Die Rheinbahn erneuert die Gleise und Weichen auf der Himmelgeister Straße. Sie wird daher im Bereich der Einmündung der Straße Am Steinberg und der Kreuzung mit der Kopernikusstraße/Auf’m Hennekamp gesperrt – von Freitag, 13. April, 21 Uhr, bis Montag, 16. April, 4 Uhr. Davon betroffen sind die Linien U79, 701, 704 und 706. Auch für den Autoverkehr gibt es Einschränkungen. Hier alle Änderungen im Detail:



Linie U79



Die Bahnen enden, von Duisburg kommend, bereits an der Haltestelle „Kaiserslauterner Straße“, wenden und fahren wieder zurück. Der gesperrte Abschnitt zwischen den Haltestellen „Kaiserslauterner Straße“ und „Universität Ost/Botanischer Garten“ muss leider entfallen. Alternativ können Fahrgäste in Richtung Universität die Linien U71, U74 und U77 nutzen.



Linie 701



Die Bahnen werden, von Rath kommend, ab der Haltestelle „Karolingerplatz“ über die Strecke der Linie 704 umgeleitet und enden an der Haltestelle „Universität Ost/Botanischer Garten“. Folgende Haltestellen werden in beiden Richtungen verlegt:





die Haltestelle „Kopernikusstraße“ an die Haltestelle „Auf’m Hennekamp“ der Linie 704,

die Haltestellen „Am Steinberg“, „Merowingerstraße“, „Merowingerplatz“ und „Moorenstraße“ an die Haltestelle „Uni-Kliniken“ der Linie 704.





Linie 704



Von der Merziger Straße kommend, enden die Bahnen bereits an der Haltestelle „Hauptbahnhof“, wenden und fahren wieder zurück. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Universität Ost/Botanischer Garten“ muss leider entfallen. Alternativ können Fahrgäste in Richtung Universität die Linien 701 und 709 nutzen.



Linie 706



Die Bahnen werden, von Hamm kommend, ab der Haltestelle „Auf’m Hennekamp“ über die Strecke der Linie 704 umgeleitet und enden an der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“. Folgende Haltestellen werden in beiden Richtungen verlegt oder entfallen:





Die Haltestelle „Kopernikusstraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Auf’m Hennekamp“ nutzen.

Die Haltestellen „Am Steinberg“, „Merowingerstraße“, „Merowingerplatz“ und „Moorenstraße“ werden an die Haltestelle „Uni-Kliniken“ der Linie 704 verlegt.





Sperrung für die Autofahrer



Von der Straße Am Steinberg kommend, ist das Linksabbiegen auf die Himmelgeister Straße nicht möglich. Auf der Himmelgeister Straße wird der Verkehr im Bereich der Einmündung der Straße Am Steinberg einspurig über eine Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt.



Die Kreuzung Himmelgeister Straße/Kopernikusstraße/Auf’m Hennekamp wird am Freitag, 13. April, erst ab 22 Uhr gesperrt. Von der Kopernikusstraße kommend, ist dann nur das Rechtsabbiegen in die Himmelgeister Straße möglich, die Überfahrt der Himmelgeister Straße ist gesperrt. Von der Himmelgeister Straße kommend, ist nur das Rechtsabbiegen in die Straße Auf’m Hennekamp möglich, die Überfahrt der Kreuzung ist gesperrt. Von der Straße Auf’m Hennekamp kommend, ist der komplette Kreuzungsbereich gesperrt. Der Verkehr wird bereits an der vorherigen Kreuzung mit der Witzelstraße nach links und rechts abgeleitet. An der Kreuzung Auf’m Hennekamp/Witzelstraße ist, von der Witzelstraße kommend, das Rechtsabbiegen auf die Straße Auf’m Hennekamp nicht möglich.



Die Rheinbahn bittet die Autofahrer, beide Bereiche großräumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert.



Information



Aushänge an den betroffenen Haltestellen, Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Fahrzeugen informieren die Kunden über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren