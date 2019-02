Kreativität auf Schienen: Startschuss für neuen Meeting-Bahnwagen

01.02.19

Ab heute bringt die Rhätische Bahn (RhB) neuen Schwung in festgefahrene Meetings und uninspirierte Sitzungen. Mit dem modern eingerichteten Innovations- und Sitzungsbahnwagen kommen kreative Ideen in außergewöhnlicher Umgebung auf die Schiene. Inspiriert von der vorbeiziehenden Bündner Bergwelt können Teams mit bis zu 15 Teilnehmenden unternehmerische Schlüsselfragen, Innovations-Workshops oder klassische Sitzungen unterwegs abhalten. Der InnoTren ist in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur, Zühlke sowie der RhB entstanden.



Sich bewegen statt zu sitzen, ausbrechen aus dem grauen Büroalltag und dies in der schönen Bündner Berglandschaft: Der «InnoTren» hat eine kreative Arbeitsatmosphäre für Teams, Think Tanks und alle, die ideenreich unterwegs sein wollen. Dazu wurde ein ehemaliger Glacier Express Wagen umgebaut. «Ich bin vom Konzept des InnoTren überzeugt: Ausweichen geht nicht, alle sind im gleichen Raum versammelt. Alle Ideen kommen auf den Tisch, an die grossen Panoramafenster, auf den Flipchart», so Renato Fasciati, Direktor der RhB, anlässlich der Präsentation des Bahnwagens am 31. Januar 2019 am Bahnhof Chur.



Der «InnoTren» erfüllt alle Erfordernisse an eine hochwertig ausgestattete Meeting-Location und inspiriert Meeting-Teilnehmer dank seiner außergewöhnlichen Umgebung und Atmosphäre zu frischen Ideen und generiert somit mehr Kreativität.



Der InnoTren – ideenreich unterwegs



- Einführungspreis in Kombination mit Rundfahrt: z.B. 4 Stunden für ca. € 1.190 (inkl. Bahnfahrt und Fahrausweise für alle Teilnehmenden)

- Preis im Stillstand ca. € 790 (ganzer Tag) in Chur. Weitere Standorte auf Anfrage.

- Preis im Stillstand ca. € 440 (halber Tag) in Chur. Weitere Standorte auf Anfrage.



Im Preis inbegriffen: Support und Betreuung durch RhB-Hostess, WLAN, Kreativitätsmaterialien, Notizblöcke, Schreibwaren, Moderationskoffer, Kaffee, Mineralwasser, Brainfood und Früchte.



Ausstattung: max. 15 Plätze, Sitzungs- oder Workshop-Bestuhlung, Bildschirm (75‘‘), Lautsprecher, höhenverstellbare Tische, Flipchart, Whiteboard, Kaffeemaschine. Weitere Infos und Buchung auf www.rhb.ch/innotren

(lifePR) (