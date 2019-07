Pressemitteilung BoxID: 758846 (Rhätische Bahn AG)

Im Jazz-Express zum Vollmond-Konzert

Sonderzug zu neuer Spielstätte des Festival da Jazz St. Moritz

Am Dienstag, 16. Juli 2019, wird die Alp Grüm zur Kulisse des Festival da Jazz St. Moritz: Der renommierte Schweizer Bassist Mich Gerber spielt beim idyllischen Bahnhof der Rhätischen Bahn vis-à-vis des Palü Gletschers ein exklusives Vollmond-Konzert. Für die stimmungsvolle An- und Rückreise sorgt der Jazz-Express.



Der Sonderzug mit Panoramawagen des Bernina Express startet in St. Moritz und erklimmt ab Pontresina die Berninalinie, die zum UNESCO Welterbe gehört. Die Reise führt vorbei am Morteratschgletscher und entlang des Lago Bianco nach Ospizio Bernina und Alp Grüm. Im Ristorante Albergo Alp Grüm auf 2.091 Metern erwartet die Fahrgäste ein Apérobuffet mit Welcome-Drink. Im Anschluss sorgt der Sound-Landschaftsmaler Mich Gerber für ein unvergessliches Konzert inmitten der prächtigen Bergwelt. Auf der Rückfahrt nach Pontresina und St. Moritz können die Fahrgäste den Vollmond durch die Panoramafenster nochmals genießen und das besondere Konzerterlebnis Revue passieren lassen.



Informationen unter www.rhb.ch/jazz

