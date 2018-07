Bekenne Farbe und unterstütze uns im Kampf gegen Brustkrebs!



Brustkrebs kennt weder Alter noch Geschlecht und ist die weltweit weitverbreitetste Krebserkrankung bei Frauen sowie die zweithäufigste Krebsart überhaupt. Fast 1,7 Millionen Frauen wurden weltweit im Jahr 2012 diagnostiziert – Tendenz steigend.



In Zusammenarbeit mit den vier spezialisierten Online-Torwartshops Keepersport, Pro Direct Soccer, Just Keepers und 11teamsports unterstützt das Reusch Project Pink die Initiative der Impact Goalkeeper Academy (IGA), Spenden für die Brustkrebsforschung zu sammeln.



Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf des Reusch Prisma IGA Project Pink Torwarthandschuhs werden der Breast Cancer Research Foundation (BCRF) gespendet.



Die Breast Cancer Research Foundation setzt sich mit großem Engagement für die Bekämpfung von Brustkrebs ein, indem sie die weltweit vielversprechendste Forschung in diesem Bereich unterstützt. Alle Wissenschaftler, denen in den letzten 20 Jahren bahnbrechende Erfolge in der Brustkrebsforschung gelungen sind, wurden mit Spendengeldern der 1993 von Evelyn H. Lauder gegründeten Organisation unterstützt.



Aktuell ist BCRF der weltweit größte private Geldgeber für die Brustkrebsforschung und unterstützt dabei über 250 Forscher in 14 Länder auf sechs Kontinenten. Weitere Infos auf www.bcrf.org.



REUSCH PRISMA IGA PROJECT PINK



Dieser hochwertige Reusch Torwarthandschuh garantiert beste Performance und setzt sich gleichzeitig für eine gute Sache ein! Mit hervorragender Griffigkeit und Dämpfung in allen Wetterverhältnissen ist der extrem weiche aber dennoch haltbare M1 Mega Grip Latex-Haftschaum seit vielen Jahren einer unserer Top-Beläge für das Torwartspiel auf Naturrasen. Dank der innovativen Evolution Cut Konstruktion rollt sich der Belag nahtlos um die Fingerspitzen und generiert dabei eine enge Passform und größtmögliche Latex-Ball Kontaktfläche für beste Ballkontrolle. Das AirVentSystem™ aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgt für maximale Ventilation im Handschuh und ermöglicht dadurch optimale Luftzirkulation im Handschuh.

