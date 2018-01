Von der Nische zum Wachstumsmarkt

Wegen mangelnder Authentizität vom Oldtimer-Publikum lange Zeit eher milde belächelt, haben sich die sogenannten „NEO CLASSICS®“ inzwischen einen festen Platz in der Klassiker-Landschaft erobert. Auf der Stuttgarter RETRO CLASSICS® bildet die Sparte daher einen wichtigen Ausstellungsschwerpunkt (Halle 5).



„Aus der einstigen Nische ist ein bedeutender Wachstumsmarkt geworden“, sagt Karl Ulrich Herrmann, RETRO CLASSICS®-Initiator und geschäftsführender Gesellschafter der RETRO Messen GmbH. „Bei den großen Autoherstellern hat man diesen Trend längst erkannt. Moderne Klassiker in einem niveauvollen Oldtimer-Kontext zu präsentieren, kann neue und sehr hochwertige Kundensegmente eröffnen.“ Die Besucher der RETRO CLASSICS® erwartet eine erlesene Auswahl an Manufakturfahrzeugen, handgefertigten Einzelstücken und anderen Automobilen, die angesichts ihres Baujahrs zwar nicht als „Oldtimer“ gelten, jedoch schon heute das Zeug zum echten Klassiker haben – darunter etwa ein Mercedes-Benz CLK 63 Black Series, eine Sonderanfertigung für stolze 149 999 Euro.



Das steigende Interesse der Kundschaft an den exklusiven NEO CLASSICS® sei der zeitlichen Entwicklung geschuldet, meint Herrmann: „Oldtimer im herkömmlichen Sinne, also meist Vorkriegsfahrzeuge, sind heute achtzig oder hundert Jahre alt. Sie sind zwar noch funktionsfähig, aber der Fahrspaß tritt in der Regel weit hinter dem historischen Wert zurück. Gleichzeitig verjüngt sich die Oldtimer-Szene. Die neue Zielgruppe betrachtet den Besitz eines klassischen Automobils in erster Linie als Ausdruck der eigenen Individualität. Alltagstaugliche Fahrzeuge wie ein Porsche 918 Spyder oder ein Mercedes-Benz SLS AMG sind deshalb mehr als nur Transportmittel – bei solchen Autos geht es um Emotionen!“



Über die RETRO CLASSICS© Stuttgart:



Die größte Oldtimer-Messe der Welt ist seit ihrer Erstausgabe im Jahre 2001 mittlerweile selbst zum Klassiker geworden: Bei Liebhabern und Sammlern historischer Automobile, Markenrepräsentanten und Vertretern einschlägiger Oldtimer-Clubs gilt die internationale Plattform längst als Pflichtveranstaltung zum Auftakt der Oldtimer-Saison. Auf einer Gesamtfläche von rund 140 000 Quadratmetern überzeugt das einzigartige Messe-Konzept durch ein umfassendes Angebot an Oldtimern, Youngtimern, NEO CLASSICS©, US-Cars, historischen Zweirädern und Nutzfahrzeugen ebenso wie durch ein erstklassiges Rahmenprogramm, eine riesige Fahrzeugverkaufsbörse und hochinteressante Sonderschauen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren