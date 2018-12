"Unglaublich erfolgreiche Messe mit vielen Highlights!"

03.12.18

Man darf es mit Fug und Recht sagen: Die EuroMotor® 2018 war ein voller Erfolg. Die sechste Ausgabe der „Messe für Luxus-Automobile und Lebensart“ ging am Sonntag mit stattlichen Zuwächsen auf Besucher- und Ausstellerseite zu Ende. Vom 30. November bis zum 2. Dezember informierten sich mehr als 6000 geladene Gäste bei rund 140 Anbietern über exklusive Automobile, edle Konsumwaren, kostbaren Schmuck oder individuelle Reisen – und kauften in der entspannten Atmosphäre des Internationalen Congresscenters Stuttgart (ICS) gerne ein. Neben dem breiten, ausgewogenen Angebot rund um die Themen Fahrkultur und Lifestyle wartete die EuroMotor® 2018 mit einem spannenden Rahmenprogramm auf.



„Philosophie angekommen“

Die durchweg positive Resonanz von allen Seiten zeige, „dass die Philosophie der Messe beim Zielpublikum angekommen ist“, kommentierte Karl Ulrich Herrmann, geschäftsführender Gesellschafter des Veranstalters RETRO Messen GmbH, den „sensationellen Erfolg“ der diesjährigen EuroMotor®. „Hier findet man das Besondere, Anregungen, die man sonst nicht bekommt, keinen Mainstream. Für echte Genießer und Individualisten spielt Geld ohnehin eine eher untergeordnete Rolle. Die Nachfrage nach hochwertigen Produkten, Luxus und Lifestyle wächst stetig. Das ist der Trend, den wir mit der EuroMotor aufgreifen.“



Willkommene Synergieeffekte

Die zufriedenen Aussteller der EuroMotor® 2018 teilten diese Einschätzung. Besonders hervorgehoben wurden dabei die hohe Publikumsqualität, das exklusive Ambiente der Messe und die stimmige Angebotsmischung.„Die EuroMotor hat unsere Erwartungen erneut mehr als erfüllt, denn sie wird von Jahr zu Jahr besser“, lobte etwa Christian Quedenfeld, Betriebsleiter der Asch Motorsport GmbH. „Allein am Samstag konnten wir drei Fahrzeuge verkaufen. Unser Stand war durchgehend voll, und auch von Fremdkunden bekamen wir viel positive Resonanz.“ Dieser Synergieeffekt sei „äußerst willkommen“ und habe ihm wie auch anderen Ausstellern zahlreiche neue Kontakte beschert. „Das Gesamtkonzept ist perfekt. Die Mischung des Angebots war genau richtig, und die Messe machte einfach Spaß!“



„Ein rundes Angebot“

Auch Regina Bräuning, Geschäftsführerin des Pelzhauses Enssle GmbH & Co. KG, freute sich über einen gelungenen Messeauftritt: „Auf der EuroMotor gab es viele unterschiedliche, hochwertige Dinge zu sehen – ein rundes Angebot. Das Publikum war genau unsere Klientel. Ich empfand es als sehr interessant, dass verschiedene Alters- und Einkommensgruppen vertreten waren, und wir konnten mit unserer Ware sowohl geladene als auch neue Kunden ansprechen. Ich erhoffe mir deshalb einen nachhaltigen Effekt von dem Messeauftritt.“Fritz Walter, Stand- und Messeorganisation von Classique, brachte es schließlich auf den Punkt: „Unsere Aussteller waren begeistert, sowohl von der Kundenfrequenz als auch von der Qualität des Publikums. Es herrschte die einhellige Meinung, dass die EuroMotor 2018 eine unglaublich erfolgreiche Messe mit vielen Highlights war!“



Rahmenprogramm mit Publikumsmagneten

An Höhepunkten mangelte es wahrhaft nicht: Das hochkarätige Rahmenprogramm umfasste Publikumsmagneten wie die „Magic Lounge“ des Zauberers und Entertainers Thorsten Strotmann, diebeliebte AuktionEuroBid, bei der Wolfgang Pauritsch kenntnisreich Kostbarkeiten unter den Hammer brachte, und natürlich die unterhaltsamen Talkrunden mit TV-Star und Buchautor Horst Lichter– der „Blubb auf dem Spinat“, wie es Fritz Walter scherzhaft formulierte.



Beste Voraussetzungen also für die Zukunft. Inzwischen habe die EuroMotor® eine gewisse „Eigendynamik“ gewonnen, meint Karl Ulrich Herrmann. Dies bedeute jedoch keinesfalls, dass man die Messe künftig sich selbst überlassen wolle – vielmehr gelte es, das Erfolgsprojekt stetig und langfristig weiterzuentwickeln.



Die nächste EuroMotor findet vom 29. November bis 1. Dezember 2019 auf der Messe Stuttgart statt.



Weitere Ausstellerstimmen:

Mario Herceg, Inhaber und Geschäftsführer, Herceg Automotive GmbH:

„Die Klientel der EuroMotor interessiert sich für gehobenen Lifestyle und exklusive Automobile – und ist somit genau unsere Zielgruppe. Ich persönlich habe hier viele schöne Dinge gesehen und bin insgesamt beeindruckt von der Angebotsvielfalt, die viele Synergien ermöglichte. Stimmung und Ambiente waren ebenfalls sehr schön, besonders abends. Ich bin sehr zufrieden!“



Matthias Rohde, Spartenleiter und Leiter Classic Cars, Autohaus Entenmann GmbH & Co. KG:

„Wir waren zum ersten Mal hier und sind positiv überrascht. Schon am Freitag verlief die Messe sehr angenehm. Die EuroMotor wurde von einem sehr guten Publikum besucht, das sich angetan von der Ausstellungsbreite zeigte und gerne an den Ständen verweilte. Für uns standen Marketing und Präsenz im Vordergrund, und wir stießen auf eine rege Nachfrage, gerade nach neuen Automobilen. Wir sind hochzufrieden mit dem Verlauf der EuroMotor.“



Elia Dannewitz, Verkauf, D-Automobile:

„Wir waren überrascht von der Resonanz, der guten Kundschaft und der perfekten Organisation – alles hat perfekt gepasst! Daher konnten wir uns hier ausgezeichnet präsentieren. Wir führten viele interessante Gespräche, knüpften wertvolle Kontakte und vereinbarten Termine für Besuche in unserem Autohaus. Gut gefallen hat uns auch die Mischung des gesamten Angebots. Wir sind rundum zufrieden!“



Gerhard Merz, Gesellschafter, Acuma Offroad GmbH:

„Wir haben hier einen sehr positiven Zuspruch auf unseren Acuma One bekommen – ein exklusiv neu aufgebautes Mercedes Benz/Puch G-Modell. Schon am zweiten Tag war unser Ausstellungsfahrzeug verkauft, und auch hinsichtlich weiterer Bestellungen verlief die EuroMotor sehr gut. Mein Partner Peter Rössler und ich sind über das große Interesse, die ausgezeichnete Klientel und den Gesamterfolg dieser Messe rundum glücklich!“



Armin Oberhollenzer, Managing Director, Leaos GmbH/Srl:

„Unsere Produkte kamen hier sehr gut an. Wir kennen das Stuttgarter Publikum – das ist genau die Klientel, die wir suchen. Viele Kunden folgten gerne unserer Einladung, manche nahmen sogar eine Anreise bis zu 400 Kilometern in Kauf. Wir hatten viele anregende Gespräche mit höflichen, gebildeten Menschen und sind insgesamt zufrieden, auch mit dem Verkauf.“



Berthold Rapp, Inhaber, Chronokult Uhrenmanufaktur:

„Wir waren zum ersten Mal auf der EuroMotor und können ein sehr gutes Resümee ziehen, denn wir trafen hier genau unsere Kundschaft. Das Stuttgarter Publikum war sehr interessiert und ließ sich von unseren Exponaten begeistern. Eine hochpreisige Großuhr fand rasch ihren Käufer, ein zweites, etwa gleichwertiges Geschäft konnten wir auf der Messe anbahnen. Daneben wurden noch mehrere mittelpreisige Stücke konkret nachgefragt. Wir sind sehr zufrieden und kommen 2019 gerne wieder!“



Bernd Bartl, Inhaber, Sammeln AG:

„Alles stimmte, angefangen von der optimalen Organisation bis zur Qualität der Kunden. Die EuroMotor hat ein sehr angenehmes Publikum, keine Masse, sondern Qualität. Ich biete sehr spezielle Dinge an, und viele Besucher zeigten sich positiv überrascht. So kam es zu vielen guten Kontakten. Es war eine absolut schöne Messe. Für die nächste Ausgabe der EuroMotor habe ich mich schon angemeldet!“

