Seine Lebensgeschichte ist spannend, seine Kollektion weltberühmt: Der Mechaniker, Ingenieur, Unternehmer und Stiftungsgründer Saulius Karosas gilt nicht nur als reichster Mann Litauens, sondern ist in Oldtimer-Zirkeln vor allem als bedeutender Sammler und Restaurator ein Begriff. Auf der Stuttgarter RETRO CLASSICS© blickt die hochkarätig bestückte Sonderschau der „SK Oldtimer Collection“ weit zurück in die Automobilgeschichte. Liebhaber seltener Vorkriegs-Modelle dürfen sich auf einige außergewöhnliche Exponate freuen (Paul Horn Halle/Halle 10).



Im Kindesalter träumt Karosas davon, Rennfahrer zu werden. Als Dreizehnjähriger arbeitet er neben der Schule in einer Rennwagen-Werkstatt, mit sechzehn gewinnt er 1974 im Team von Vikis Oleka die Rennmeisterschaften der UDSSR in Leningrad und erhält eine Auszeichnung als bester Mechaniker. Nach seinem Studienabschluss an der Technischen Universität Gediminas in Vilnius bleibt Karosas noch einige Jahre an der Abteilung für Automobile, dann siedelt er in die Vereinigten Staaten über.



Die aufwändige Restaurierung eines Mercedes-Benz 500 K Cabriolet mit einer Chassis von Erdmann & Rossi, ursprünglich als Startkapital in Übersee gedacht, markiert den Beginn einer großen Leidenschaft für historische Automobile. Daraus entsteht bald eine eigene Sammlung, die wie ein Spiegel der automobilen Blütejahre von 1910 bis 1940 wirkt: „Das war die Zeit, als alle mechanischen Erfindungen gemacht wurden“, sagt Saulius Karosas. „Die Leute begannen Autos nicht nur als Transportmittel zu sehen, sondern als Stücke voller Schönheit und Ästhetik.“



Herausragende Vertreter dieser Gattung sind auch in der Sonderschau auf der RETRO CLASSICS© zu sehen – etwa ein Mercedes-Benz 380 Spezial Roadster von 1933 oder ein 1934 zugelassener Maybach DS 8, von welchem weltweit nur noch wenige Exemplare erhalten sind.



Über die RETRO CLASSICS© Stuttgart:



Die größte Oldtimer-Messe der Welt ist seit ihrer Erstausgabe im Jahre 2001 mittlerweile selbst zum Klassiker geworden: Bei Liebhabern und Sammlern historischer Automobile, Markenrepräsentanten und Vertretern einschlägiger Oldtimer-Clubs gilt die internationale Plattform längst als Pflichtveranstaltung zum Auftakt der Oldtimer-Saison. Auf einer Gesamtfläche von rund 140 000 Quadratmetern überzeugt das einzigartige Messe-Konzept durch ein umfassendes Angebot an Oldtimern, Youngtimern, NEO CLASSICS©, US-Cars, historischen Zweirädern und Nutzfahrzeugen ebenso wie durch ein erstklassiges Rahmenprogramm, eine riesige Fahrzeugverkaufsbörse und hochinteressante Sonderschauen.



Termin: 22. bis 25. März 2018, Messe Stuttgart



Weitere Informationen und Bilder zur RETRO CLASSICS© 2018 im Internet unter http://www.retro-classics.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren