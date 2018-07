In ihren ersten beiden Ausgaben konnte sich die RETRO CLASSIC® BAVARIA als starke Regionalmesse etablieren. Vom 7. bis 9. Dezember präsentiert sich der "fränkische Ableger" der weltgrößten Oldtimermesse nun erneut selbstbewusst mit eigenem Profil: In vier Hallen und auf insgesamt 40 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwartet die Besucher ein riesiges Angebot renommierter Händler und Restaurateure, eine große Fahrzeugverkaufsbörse, ein internationaler Teilemarkt, zahlreiche Club-Präsentationen sowie hochinteressante Sonderschauen zu spannenden Aspekten der Automobilgeschichte. Insgesamt werden rund 370 Aussteller erwartet.



Im Scheinwerferlicht: NEO CLASSICS®



Nach positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr will man vor allem das Segment der sogenannten NEO CLASSICS® weiter ausbauen. Die "Jungen" unter den Klassikern - Manufakturfahrzeuge, Einzelstücke und Automobile bis 20 Jahre - erfreuen sich vor allem bei einer neuen Sammler-Generation stetig wachsender Beliebtheit. "Der Klassiker-Markt ist in Bewegung", sagt Karl Ulrich Herrmann vom Veranstalter RETRO Messen. "Was früher die Vorkriegsmodelle waren, sind heute die Straßenfahrzeuge aus den Siebzigern, also technisch moderne Automobile, die von ihren Besitzern als Ausdruck eines Lebensgefühls im Straßenverkehr gefahren werden. Wir begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich, denn das Automobil ist ein lebendiges Kulturgut."



Wertvoll, selten, kurios: Sonderschauen



Die facettenreiche Geschichte dieses Kulturguts anhand ausgewählter Exponate zurückzuverfolgen, ist eine im besten Wortsinne "bewegende" Zeitreise. Auf der RETRO CLASSIC® BAVARIA locken in diesem Jahr unter anderem zwei hochkarätig bestückte Sonderschauen mit starkem regionalem Bezug: Unter dem Titel "BMW auf der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung (IAMA) 1936 - 1938" sind die seltensten und wertvollsten Fahrzeuge zu sehen, die der bayerische Autobauer damals einem staunenden Publikum vorstellte (Halle 4A). Gestaunt werden darf auch in der Sonderschau "Zündapp Janus", die ein Stück Nürnberger Industriegeschichte lebendig werden lässt (Foyer Halle 3A): Der von 1957 bis 1958 produzierte Kleinstwagen, in dem Fahrer und Beifahrer Rücken an Rücken Platz nahmen, gilt heute als gesuchte Kuriosität - mit vielen Fans in und um Nürnberg.



"Benzintalk" und Nervenkitzel: Rahmenprogramm



Zum besonderen Klassiker-Event wird die RETRO CLASSIC® BAVARIA nicht zuletzt durch ihr ausgesuchtes Rahmenprogramm. So bietet die Allianz Retro Night am Eröffnungstag Gelegenheit, sich in entspannter Runde über erste Messeerfahrungen auszutauschen (Halle 3A). Prickelnde Bietergefechte hingegen verspricht die CLASSICBID Live-Auktion der Auktion & Markt AG am Samstag (Halle 4). Und wer einen Messebesuch mit der ganzen Familie plant, kann den Tag auf dem berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt in der Altstadt besinnlich ausklingen lassen.



Über die RETRO CLASSICS® Bavaria:



Die RETRO CLASSICS® Bavaria findet in diesem Jahr zum dritten Mal auf der NürnbergMesse statt. Bei der Schwesterveranstaltung der weltgrößten Messe für Fahrkultur, der Stuttgarter RETRO CLASSICS®, präsentieren nationale und internationale Automobilhersteller, Händler, Sammler und Spezialisten zum Saisonabschluss noch einmal die ganze Welt automobiler Klassiker: Oldtimer, Youngtimer, NEO CLASSICS, Teile und Zubehör auf rund 40 000 Quadratmetern Fläche. Als stilvoller Szene-Treffpunkt bietet die Messe zudem Gelegenheit für anregende Unterhaltungen und fachlichen Austausch. Hochkarätige Sonderschauen, ein informatives Rahmenprogramm sowie eine große Fahrzeugverkaufsbörse runden das vielfältige Angebot der Messe ab.



Termin: 7. bis 9. Dezember 2018, NürnbergMesse

Öffnungszeiten: täglich 9:00 – 18:00 Uhr

Weitere Informationen und Bilder zur RETRO CLASSICS® Bavaria im Internet unter: www.retro-classics-bavaria.de

