BMW Group Classic und M Kompetenzzentrum auf RETRO CLASSICS

Die Historie von BMW nahm die BMW Niederlassung Stuttgart mit Unterstützung des BMW Vertrieb Deutschland als Anlass, in ihren Räumlichkeiten das BMW Group Classic und M Kompetenzzentrum zu gründen. Ein Team von hochmotivierten und speziell geschulten Mitarbeitern betreut exklusiv Besitzer von klassischen BMW Automobilen und BMW M Modellen vom ersten bis zum aktuellen Modell.



Zur vorhandenen Zertifizierung als BMW M Stützpunkt folgte im September 2016 die Zertifizierung zum ersten BMW Classic Stützpunkt in Deutschland durch die BMW Classic München. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zertifizierung sind sowohl der Enthusiasmus und die Leidenschaft der Mitarbeiter, als auch das entsprechende Werkzeug und die Räumlichkeiten, um die Anliegen der Classic Kunden fachmännisch betreuen zu können. Vielen Besitzern eines BMW Klassikers fehlte dieser spezielle Service bisher.



Seit November 2016 können Besitzer ihre Klassiker im BMW Group Classic und M Kompetenzzentrum fachmännisch pflegen, warten und reparieren lassen. Der Blick ist dabei immer auf Originalität und Passgenauigkeit gerichtet, da einzigartige Automobile einen einzigartigen Service verdienen.



Ein weiteres Geschäftsfeld ist der An- und Verkauf von klassischen BMW Automobilen. Mit der gleichen Begeisterung der Mitarbeiter werden Besitzer von M und M Performance Modellen exklusiv in den Bereichen Service, Instandsetzung und im Bereich Zubehör betreut.



Am BMW Niederlassungsstandort in Vaihingen konzentriert sich das Team auf den Service von BMW M und M Performance Modellen, sowie den An- und Verkauf von klassischen BMW Automobilen. In der eigens für Klassiker eingerichteten Werkstatt am Standort Rosensteinpark wird der Service für Young- und Oldtimer angeboten, ebenso Instandsetzung und Restauration. In dieser Form ist das BMW Group Classic und M Kompetenzzentrum in Stuttgart einmalig in Deutschland.



Direkt zur Eröffnung des neuen BMW Group Classic und M Kompetenzzentrums wird die BMW Niederlassung Stuttgart auch erstmalig auf der Retro Classics vom 2. - 5. März 2017 in Stuttgart vertreten sein. Die Besucher erwarten in der Halle 4 sieben klassische BMW Automobile sowie zwei BMW M und M Performance Fahrzeuge.

RETRO Messen GmbH

Im vergangenen Jahr besuchten rund 90.000 Besucher und über 800 Journalisten aus der ganzen Welt die Messe.



Die RETRO Classics ist eine durch die FKM (Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, www.fkm.de ) zertifizierte Messe und liefert Zahlen, auf die Sie sich verlassen können. Die FKM hat einheitliche Regeln für die Ermittlung von Aussteller-, Flächen- und Besucherzahlen sowie von Besucherstrukturen aufgestellt.



Die RETRO CLASSICS wurde 2001 gegründet. Veranstaltet wird die Messe durch die RETRO Messen GmbH. Die RETRO Messen GmbH zeichnet sich auch verantwortlich für die RETRO CLASSICS BAVARIA, die RETRO CLASSICS COLOGNE, die Lifestylemesse EuroMotor, das US-Car Meeting Stuttgart und den Concours d'Elégance RETRO CLASSICS meets Barock.

