Ticketvorverkauf für die Liqui Moly Open in Karlsruhe gestartet

15.02.19

Vom 28. Juli bis 4. August 2019 wird der Tennis Clup Rüppurr (TCR) in Karlsruhe zum Hotspot für internationales Damentennis. Erstmals wird das Sandplatzturnier, welches Teil der WTA 125K Series ist, in Karlsruhe ausgetragen. Zehn Turniere der Serie gibt es weltweit, drei davon in Deutschland. So kann sich Karlsruhe ab sofort als drittgrößtes Damen-Tennisturnier - nach Stuttgart und Nürnberg - einreihen.



Am heutigen Freitag, 15.02.2019, ist über Reservix der Ticketvorverkauf für die der Liqui Moly Open gestartet. Bei der mit $125.000 Preisgeld ausgestatteten Veranstaltung der WTA Tour erwartet Geschäftsführer Markus Schur ein erstklassiges Teilnehmerinnenfeld.



Liqui Moly wird drei Jahre lang Sponsor des Turniers. Dass nach den Basketballern nun auch noch ein Rüppurrer Verein aufhorchen lasse, sei ein großer Gewinn für die Stadt, so Martin Lenz, Karlsruhes Sportbürgermeister.



Tickets und weitere Informationen zu dem Sandplatz-Spektakel unter: www.liquimolyopen.de .

(lifePR) (