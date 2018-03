Reservix starker Partner in Wintersport-Saison 2017/18

Reservix blickt auf eine erfolgreiche Wintersport-Saison 2017/18 zurück: Höhepunkte waren die Exklusiv-Partnerschaften beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding und beim Neujahrsspringen der 66. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen, sowie die Vertriebspartnerschaft beim “Biathlon auf Schalke”. Insgesamt verfolgten mehr als 150.000 Wintersport-Fans die drei Saison-Highlights live vor Ort.



Allein 25.000 Zuschauer (Foto) warteten Neujahr an der Olympia-Schanze auf die Ski-Adler aus aller Welt. “Reservix hat uns rundum begeistert. Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Dienstleister ausprobiert. Zuverlässigkeit, Qualität, das einfache Systemhandling, sowie das fachliche Know-How haben uns im ersten gemeinsamen Jahr absolut überzeugt.” kommentiert Michael Maurer, Präsident des Skiclubs Partenkirchen und der Vierschanzentournee, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Reservix. “Der 360°-Service von Reservix hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv auf unsere Besucherzahlen ausgewirkt. Wir sind auch systemisch nun bestmöglich aufgestellt. Gemeinsam mit Reservix konnten wir die guten Ergebnisse des vergangenen Jahres erneut signifikant auf insgesamt rund 90.000 Zuschauer steigern”, ergänzt Claus Pichler, OK-Chef und Bürgermeister der Gemeinde Ruhpolding.



Der frühe Vorverkauf, die kurzen Wege um ein Ticket zu erwerben sowie, die gewinnbringenden Beratungs- und Marketingleistungen von Reservix seien maßgebliche Faktoren für den positiven Trend der vergangenen beiden Jahre, erläutert Engelbert Schweiger, OK-Vize und Stadionchef der Chiemgau-Arena. Wer den neuen Verkaufsstart nicht mehr abwarten kann, möge bereits heute über das Endkundenportal www.ADticket.de den “Ticketmelder” für die kommende Wintersport-Saison nutzen.

