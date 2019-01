Reservix-Tickets jetzt auch für Veranstaltungen in der Elbphilharmonie

07.01.19

Sie ist das kulturelle Flaggschiff Hamburgs, ein architektonisches Juwel, ein einzigartiges Konzerthaus: die Elb-philharmonie in Hamburg. Ab sofort können Veranstalter für Veranstaltungen in der Elbphilharmonie Reservix nutzen. „Wir freuen uns, dass mit Reservix ein weiteres etabliertes Ticketingsystem die technischen Voraussetzung für die Zutrittskontrolle in der Elbphilharmonie erfüllt und zum Einsatz kommt“, sagt Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Elbphilharmonie.



„Für zahlreiche unserer Veranstaltungspartner bietet die neue Schnittstelle zum Zutrittskontrollsystem der Elbphilharmonie einen erheblichen Mehrwert, da Besucher lediglich ein einziges Ticket für den Zutritt auf die Plaza und in den jeweiligen Konzertsaal benötigen“, ergänzt Reservix Geschäftsführer Johannes Tolle. Seit Oktober 2018 bietet Reservix auf der Website der Elbphilharmonie sowie auf den Ticketportalen www.ADticket.de und www.reservix.de Karten für Veranstaltungen im kleinen und großen Saal an.



Der große Saal bildet das Herzstück des Gebäudes, das Platz für bis zu 2.100 Besucher bietet. In diesem Raum, der nach dem Weinberg-Prinzip errichtet wurde, beträgt die größte Distanz zum Dirigenten 35 Meter. Der kleine Saal bietet Platz für bis zu 550 Personen und folgt dem klassischen Konzept der „Schuhbox“. Mit seiner stilvoll gefrästen Holzverkleidung sorgt er ebenso für einen grandiosen Klang und wird für intime Konzertformate genutzt.

