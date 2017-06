Renovabis-Geschäftsführer Gerhard Albert erhält den Gregoriusorden

Dr. Gerhard Albert, seit 1996 Geschäftsführer bei der Solidaritätsaktion Renovabis, wurde von Papst Franziskus mit dem Komturkreuz des Ordens des heiligen Gregor des Großen ausgezeichnet - auch eine Würdigung der Arbeit von Renovabis.



Die Verleihung dieses vierthöchsten Ordens für Verdienste um die katholische Kirche erfolgte am vergangenen Dienstag, den 20. Juni 2017, in Rom. Kurienkardinal Leonardo Sandri, Präfekt der Kongregation für die Ostkirchen überreichte Albert die Insignien im Rahmen der diesjährigen Sitzung der ROACO (Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali).



In seiner Würdigung hob Kardinal Sandri das Wirken von Renovabis zugunsten der katholischen Ostkirchen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa hervor, insbesondere die Sorge um die Ausbildung und die materielle Sicherung der Priester. Renovabis hat zugunsten dieser Kirchen allein im Lauf der vergangenen 12 Monate 71 Projekte mit einer Bewilligungssumme von 5,6 Mio. Euro unterstützt.



Albert vertritt Renovabis in der ROACO seit 1996. Die Auszeichnung, so Kardinal Sandri, gelte auch ihm persönlich für die Unterstützung, die er über viele Jahre hinweg dem Dienst des Apostolischen Stuhls am christlichen Osten in Rat und Tat erwiesen habe.



Der Orden des heiligen Gregors des Großen (auch Gregoriusorden) bezeichnet den vierthöchsten Orden, der Laien für ihre Verdienste um die katholische Kirche vom Papst verliehen werden kann.



Die ROACO ist eine Arbeitsgemeinschaft von zurzeit 27 katholischen Hilfswerken und Organisationen, die die mit Rom verbundenen katholischen Ostkirchen in ihren pastoralen und caritativen Aufgaben unterstützen. Sie untersteht der vatikanischen Kongregation für die Ostkirchen.

