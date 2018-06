PASSAUER WOLF Fachklinik Bad Gögging: Richtfest am 29.06.2018

Am 29.06.2018 um 13 Uhr feiert der Passauer Wolf Bad Gögging Richtfest für die neu entstehende Fachklinik Bad Gögging. Mit dem Neubau erweitert der Passauer Wolf, der in Bad Gögging bereits eine Hotelklinik und ein Reha-Zentrum betreibt, seine Kapazitäten. Der Betrieb wird Mitte des Jahres 2019 starten.



Richtfest als Meilenstein im Jubiläumsjahr



Der Passauer Wolf Bad Gögging lädt Vertreter aus der Politik, Geschäfts- und Kooperationspartner sowie die am Bauprojekt beteiligten Firmen zum Richtfest am Freitag, den 29.06.2018 um 13 Uhr ein. Die Feier, die bis 15 Uhr geplant ist, wird im Rohbau der Fachklinik abgehalten. »Wir freuen uns, die ersten Hürden gemeistert zu haben, um im Jubiläumsjahr das Richtfest feiern zu können, das wir als Meilenstein auf dem Weg zur Inbetriebnahme sehen«, so Hans-Martin Linn, Geschäftsleiter des PASSAUER WOLF Bad Gögging. Der Klinikbetrieb in Bad Gögging besteht seit nunmehr 30 Jahren. Die Eröffnung des ersten Hauses fand 1988 statt. Im Anschluss an das Richtfest findet das Sommerfest für die Mitarbeiter des PASSAUER WOLF Bad Gögging statt.



Das Bauprojekt im Überblick



Durch den Neubau der Fachklinik entstehen über 10.000 m2 zusätzliche Nutzfläche mit 100 Zimmern und weiterer Infrastruktur. In drei Stockwerken werden eine Fachabteilung für neurologische Bewegungsstörungen, die geriatrische Rehabilitation und eine interdisziplinäre Komfortstation - für Selbstzahler, Privat- und Zusatzversicherte – Platz finden. Viel Licht, natürliches Grün, breite Flure sowie eine moderne und doch behagliche Gestaltung werden die Innenarchitektur der Fachklinik prägen. In den Neubau werden rund 31 Millionen Euro investiert. Hinzu kommen Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro für Modernisierungsmaßnahmen im Reha-Zentrum, die Bestandteil des Gesamtkonzeptes sind. Durch die Erweiterung der Kapazitäten werden rund 150 neue Arbeitsplätze im Passauer Wolf Bad Gögging entstehen.

