Pressemitteilung BoxID: 775703 (Regionalverband Südlicher Oberrhein)

Digitalisierung und "Post-Fessenheim" Thema im Regionalparlament

Konstituierende Sitzung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein

Mit einigem zeitlichen Nachlauf zu den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres ist die neu zusammengesetzte Verbandsversammlung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein am 7. November 2019 erstmals zusammengekommen. Mehr als die Hälfte aller Mitglieder der Ver-5 bandsversammlung gehören diesem „regionalen Parlament“ erstmals an. Schon in der konstituierenden Sitzung hat sich die Verbandsversammlung auch mit inhaltlichen Themen befasst. So wurden unter anderem der Haushaltsplan 2020 sowie die Einführung eines digitalen Gre-10 mieninformationssystems beschlossen.



Vom Einstieg in die digitale Gremienarbeit erhofft sich der Regionalverband eine effizienzsteigernde Wirkung – sowohl für die Mitglieder der Verbandsversammlung als auch für die Geschäftsstelle. Auch wird mit einer nicht 15 unerheblichen Reduzierung von Papier-, Druck- und Portokosten sowie von finanziellen Aufwendungen für Bekanntgaben im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg gerechnet. „Die bisherigen Rückmeldungen aus dem Kreis der Mitglieder der Verbandsversammlung 20 lassen erwarten, dass wir den Sitzungsdienst schon im kommenden Jahr vollständig in die digitale Welt führen können“, so Verbandsvorsitzender Otto Neideck.



Bereits seit über zehn Jahren werden sämtliche Sitzungs25 unterlagen auf der Webseite des Regionalverbands Südlicher Oberrhein (www.rvso.de) veröffentlicht. Verbandsdirektor Dr. Christian Dusch: „Durch verbesserte Zugriffsund Recherchemöglichkeiten ergeben sich durch das Gremieninformationssystem dennoch auch Vorteile für 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger.“



Im Rahmen der Haushaltsberatungen stellte die CDUFraktion den Antrag, dass sich der Regionalverband um den Beitritt zu der in Gründung befindlichen SEM (Société d‘Economie Mixte) bemühen sollte. Wie Oliver Rein, im 35 Hauptamt Bürgermeister der Stadt Breisach am Rhein, erläuterte, soll diese Gesellschaft Trägerin des geplanten deutsch-französischen Gewerbe- und Innovationsparks EcoRhéna werden. Dieser wiederum sei ein wesentlicher Baustein, die wirtschaftlichen Folgen der Schließung des 40 Atomkraftwerks Fessenheim zu mildern. Oliver Rein: „Es wäre ein wirklich sehr gutes politisches Zeichen, wenn sich auch der Regionalverband – wie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Stadt Freiburg, die Stadt Bad Krozingen und die Stadt Breisach – an der Gründung und 45 Einrichtung der SEM beteiligen würde.“



Um den Beitritt 2020 planmäßig im Haushalt abbilden zu können, schlug Verbandsvorsitzender Otto Neideck die Aufnahme eines entsprechenden Haushaltstitels vor. Er erinnerte daran, dass man in der Vergangenheit mehrfach 50 die Stilllegung der störanfälligen Reaktoren in Fessenheim gefordert habe. Zugleich habe man stets zugesagt, die betroffene Raumschaft im Südelsass über gemeinsame Projekte weiterentwickeln zu wollen. Daher sei es nur konsequent, wenn man nun die aktuellen grenzüber55 schreitenden Bestrebungen unterstütze, um eine neue wirtschaftliche Perspektive zur Kompensation der Stilllegung des Atomkraftwerks aufzubauen



Angelika Schwarz-Marstaller (Grüne) und Valentin Doll (FWV) reagierten auf diesen Vorschlag spontan zustim60 mend. Auch Kai-Achim Klare (SPD), Hans Baas (FDP) und Gregory Mohlberg (Fraktion LJN – Links Jung Nachhaltig), äußerten sich positiv zu dem Vorschlag, den Beitritt des Regionalverbands zur SEM zu prüfen und vorzubereiten. Die anwesenden Mitglieder der AfD-Fraktion enthielten 65 sich der Abstimmung.



Den formalen Beitrittsbeschluss werde man frühestens in einer der nächsten Sitzungen fassen können; hierzu sei dann eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder der Verbandsversammlung erforderlich, so 70 Dusch. Verbandsvorsitzender Neideck sieht hierin ein großes regionales Potenzial: „Wenn die Reaktivierung der Schienenverbindung nach Colmar und die Entwicklung eines deutsch-französischen Gewerbeparks gelingen, kann der Name Fessenheim zu einem neuen Nukleus für 75 die grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein werden.“













Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (