Regionales Konzept für Natur und Landschaft

Wanderkorridore für Tiere und Pflanzen, Stufenraine, hohe Dichte an Hohlwegen, besondere Schutzverantwortung für Streuobstwiesen – welche Besonderheiten die Natur der Region zu bieten hat, erfuhren die Mitglieder des Planungsausschusses der Region Mittlerer Oberrhein in ihrer Sitzung am Mittwoch. Diese und viele weitere Informationen fasst der Landschaftsrahmenplan der Region zusammen. Die Verwaltung erläuterte einen Zwischenstand in der Sitzung.



„Der Landschaftsrahmenplan stellt dar, wohin sich die Landschaft in unserer Region zukünftig entwickeln soll“, erläutert Gerd Hager, Direktor des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein. Großformatige Karten verdeutlichen die landschaftlichen Entwicklungsleitlinien. Für den Plan wurde unter anderem der regionale Biotopverbund erarbeitet. Er benennt Gebiete, die für das Überleben regionstypischer Arten wie Braunkehlchen oder Kiebitz von Bedeutung sind, und stellt regionale Verbundachsen dar, die den genetischen Austausch von Populationen und das Wandern von Arten ermöglichen sollen. Außerdem benennt er besondere landschaftliche Elemente wie Stufenraine und Hohlwege im Kraichgau, ausgedehnte Streuobstwiesen, insbesondere am Ausgang des Murgtals zur Rheinebene oder ausgedehnte feuchte Gebiete mit zahlreichen Gräben in der Rheinebene. Ziel ist es, diese Qualitäten zu sichern und weiterzuentwickeln. „Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Region nicht nur wirtschaftlich, sondern auch landschaftlich attraktiv bleibt“, so Hager weiter. „Dieses Ziel können wir erreichen, indem wir Maßnahmen für Natur und Landschaft räumlich bündeln. Mit dem Landschaftsrahmenplan verfügen wir bald über einen Fachplan mit Suchräumen für Kompensationsmaßnahmen. Damit können Kompensationsmaßnahmen und Fördermittel gebündelt eingesetzt werden, um einen Mehrwert für die Region zu erreichen.“ Kompensationsmaßnahmen sollen Eingriffe in die Natur wieder ausgleichen. Beispielsweise kann der mit einem Neubaugebiet verbundene Eingriff durch die Renaturierung eines Fließgewässers ausgeglichen werden. Die Kompensation der Eingriffe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren