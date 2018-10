Übergabe der LEADER Plakette für die Marktscheune Berghaupten

26.10.18

Im Rahmen der Eröffnungsfeier zu der Erweiterung der Marktscheune in Berghaupten übergab die Vorsitzende des Vereins für Regionalentwicklung Ortenau, Verena Kopp-Kast, die LEADER Plakette an Brigitte Müller.



Der Naturpark-Bauernmarkt der Marktscheune bietet landwirtschaftliche Produkte direkt von regionalen Erzeugern an. Um noch weitere Premium-Produkte von Landwirten aus der Region aufnehmen zu können, wurde nun mit Hilfe einer LEADER Förderung eine Vergrößerung der Verkaufsfläche von 170 qm auf 290 qm umgesetzt.



„Regionale Vermarktung zu unterstützen ist eine zentrale Zielsetzung des regionalen Entwicklungskonzepts des Vereins. Die Marktscheune leistet durch den Verkauf hochwertiger Produkte von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region hierzu einen wichtigen Beitrag. Rund 100 Landwirte und Kleinsterzeuger versorgen den Markt mit ihren Produkten. Diese wiederum sorgen mit ihrer Arbeit für die Offenhaltung der Täler und den Erhalt der Kulturlandschaft in der Region.“ erläutert Geschäftsstellenleiter Ulrich Döbereiner.



LEADER ist ein Regionalentwicklungsprogramm der Europäischen Union, das innovative Projekte im ländlichen Raum fördert. Als Projektträger kommen Privatpersonen, Vereine und Unternehmen sowie auch Kommunen in Frage. Weitere Informationen unter www.leader-ortenau.de.

