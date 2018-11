Neuer Projektaufruf der LEADER Aktionsgruppe Ortenau startet am 15. November 2018

15.11.18

Die LEADER Aktionsgruppe Ortenau startet am 15. November 2018 den siebten Projekttaufruf. Interessierte Projektträger können bis zum 15. Januar 2019 ihre Projektanträge in der LEADER Geschäftsstelle einreichen.



Die Projektideen müssen sich in den definierten Handlungsfeldern des regionalen Entwicklungskonzepts der LAG Ortenau wiederfinden. Hierzu gehören folgende Bereiche: 1.) Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 2.) Lebendige Freizeitregion – Natur gemeinsam erleben und 3.) Wirtschaftliche Perspektiven schaffen. Die Höhe des EU-Fördermittelbudgets beträgt 460.000,- Euro. Es können nur Projekte berücksichtigt werden, mit einem Volumen von maximal 600.000,- Euro. Der Projektaufruf, das regionale Entwicklungskonzept sowie auch Projektbeispiele sind auf der Homepage www.leader-ortenau.de veröffentlicht. Am 14. Februar 2019 wird das Auswahlgremium des Vereins über die Anträge entscheiden. Als Projektträger kommen Privatpersonen, Vereine und Unternehmen sowie auch Kommunen in Frage.



Um offene Fragen bereits im Vorfeld klären zu können, rät die LEADER Geschäftsstelle vor der offiziellen Antragsstellung zu einer persönlichen Kontaktaufnahme unter Tel. 07841 642-1340 oder per Mail info@leader-ortenau.de.

(lifePR) (