Eingeschränkter Service bei Kfz-Zulassungsstellen

Ursache sind Wartungsarbeiten beim Kraftfahrtbundesamt

Wartungsarbeiten an der EDV-Umgebung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) in Flensburg haben am Dienstag, 28. Januar auch Auswirkungen auf den Service aller Zulassungsstellen der Region Hannover: Deren Dienstleistungen können an diesem Tag nur bis 15.30 Uhr angeboten werden. Ebenfalls betroffen ist das internetbasierte Portal der Region für Kfz-Zulassungen, es steht von 15.30 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr nicht zur Verfügung. Kunden werden gebeten, auf einen anderen Tag auszuweichen.

