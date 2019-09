Pressemitteilung BoxID: 768228 (Regio Augsburg Wirtschaft GmbH)

Wochen der Nachhaltigkeit im Wirtschaftsraum Augsburg

Am 27. September starten die Wochen der Nachhaltigkeit im Wirtschaftsraum Augsburg: Die Aktion bildet den Rahmen für zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Diskussionsrunden rund um Nachhaltigkeit und Nachhaltiges Wirtschaften. Zehn Wochen lang wird der Themenkomplex dabei seitens der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH besonders in den Fokus gerückt und seine verschiedenen Facetten aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Wirtschaftsakteure aus allen Branchen sowie interessierte BürgerInnen können sich austauschen, Wissen erwerben, neue Inspiration erhalten und bestehende Angebote rund um nachhaltiges Wirtschaften in der Region Augsburg kennenlernen.



Nachhaltigkeit – ein Thema, das täglich an Bedeutung gewinnt. Es polarisiert, macht auf Herausforderungen aufmerksam und fordert gleichzeitig Lösungen auf globaler und lokaler Ebene. Immer mehr Menschen sind der festen Überzeugung: Es muss mehr geschehen, mehr auf die Thematik aufmerksam gemacht und informiert werden. In den Wochen der Nachhaltigkeit im Zeitraum vom 27. September bis 4. Dezember 2019 soll diesem breiten Themengebiet im Wirtschaftsraum Augsburg in besonderer Weise Beachtung eingeräumt werden.



Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern, um die Region auch in Zukunft lebenswert zu gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe angesichts zunehmender Ansprüche durch Klimaschutz, Nachhaltigkeit etc. zu erhalten, ja zu verbessern. Deshalb soll – nicht nur – Unternehmen der Mehrwert einer zukunfts- und werteorientierten Unternehmensführung verdeutlicht werden. Dass der Wirtschaftsraum Augsburg hier bereits breit aufgestellt ist, zeigt die Vielfalt der unterschiedlichen Veranstaltungen: von Corporate Social Responsibility über zukunftsträchtige Forschung hin zu Ressourcen- und Energieeffizienz. Die Anbieter der Veranstaltungen sind verschiedene Kommunen, Vereine, Institutionen, Unternehmen und Arbeitsgruppen. Sie alle werden durch Projekte und Vorträge aus ihrem individuellen Blickwinkel auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen. Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH bündelt deren Angebote, um den einzelnen Veranstaltungen im Kontext der Wochen der Nachhaltigkeit erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.



Auch die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH beteiligt sich gemeinsam mit der Stadt Augsburg als Gastgeber an den Wochen der Nachhaltigkeit: Am 26. November 2019 findet der 3. Nachhaltigkeitstag Wirtschaft statt. Rund um das Thema „Die nachhaltige Zukunft der Industrie“ warten auf die TeilnehmerInnen nicht nur ein Vortrag von Nachhaltigkeitsexperte und Club-of-Rome-Mitglied Prof. Dr. Dr. Christian Berg, sondern auch interaktive Arbeitstische und eine Podiumsdiskussion. Ebenfalls Themen des Nachhaltigen Wirtschaftens auf der Agenda hat der A³ Wirtschaftsdialog am 4. Dezember 2019 bei Schöffel Sportbekleidung GmbH in Schwabmünchen.



Folgende weitere Veranstaltungen werden im Rahmen der Wochen der Nachhaltigkeit angeboten:



Vom Baum zum Bau – Bauen mit Holz in Bayerisch-Schwaben

Die Ausstellung beleuchtet, was die heimische Wald- und Forstwirtschaft leistet, was aus dem Baustoff Holz alles gemacht werden kann und präsentiert 70 Highlight-Projekte sowie Informationen zur energetischen Modernisierung.

Datum: 9. September bis 11. Oktober 2019

Ort: Landratsamt Donau-Ries

Veranstalter: Netzwerk Holzbau / Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Infos unter: www.netzwerkholzbau.de



Fokus N-Frühstück für UnternehmerInnen: Ökologische Mobilität im Unternehmen

Die Frühstücksreihe beschäftigt sich an diesem Tag mit dem Thema ökologische Mobilität: Von Förderung der ÖPNV- und Fahrradnutzung für MitarbeiterInnen, wie bei Arzt Dr. Paul Flämig, zu Fahrradleasing – die Veranstaltung stellt praktische Lösungen vor. Anmeldung erforderlich!

Datum: 27.09.2019, 8:00 bis 10:00 Uhr

Ort: auf Anfrage

Veranstalter: AK Unternehmerische Verantwortung der Lokalen Agenda 21 Augsburg

Infos unter: www.fokus-n.de



Es geht auch ohne Plastik

Kunststoffe bestimmen unser Leben und belasten gleichzeitig Mensch und Natur. Die Journalistin, Bloggerin und dreifache Mutter Sylvia Schaab erklärt, warum es um weit mehr geht als nur um das Vermeiden von Müll im eigenen Haus.

Datum: 9. Oktober 2019, 19:00 Uhr

Ort: vhs – Raum 100/I

Veranstalter: Augsburger Volkshochschule

Infos unter: www.vhs-augsburg.de



Wasserstoff, Brennstoffzelle und Hybrid – Techniken und Ideen für morgen!

Die Bus-Exkursion für Handwerker, Architekten und Fachplaner ermöglicht die Besichtigung innovativer Bauprojekte wie der Power to Gas Anlage der Stadtwerke Augsburg, ein Haus in Hybridbauweise der Augsburger Holzhaus GmbH sowie des energieautarken Hauses der Hörmann Solartechnik e.K.

Datum: 11. Oktober 2019, 8:00 bis 15:00 Uhr

Ort: Wirtschaftsraum Augsburg

Veranstalter: Handwerkskammer für Schwaben

Infos unter: www.hwk-schwaben.de/termine



Stadtrundgang: Nachhaltig leben in Augsburg

Plastikfrei, fair, regional, ökologisch: Immer mehr Menschen möchten nachhal¬tiger leben. Wie das in Augsburg möglich ist, erfahren die TeilnehmerInnen beim nachhaltigen Stadtrundgang, der Augsburger Lifeguide-Tour. An verschiedenen Stationen treffen Sie nachhaltige Akteure.

Datum: 12. Oktober 2019, 10:00 bis 12:00 Uhr

Ort: Tourist-Information am Rathausplatz

Veranstalter: Regio Augsburg Tourismus GmbH, Lifeguide Augsburg

Infos unter: www.augsburg-tourismus.de



Veröffentlichung Purpur-Magazin: Pur leben. Pur handeln. Pur sein.

Die vierte Ausgabe des Stadtmagazins rund um nachhaltiges und pures Leben in Augsburg erscheint und ist an mehr als 500 Orten in der Stadt kostenlos zu haben, mit vielen News, Reportagen und großem Veranstaltungskalender.

Datum: ab 15. Oktober 2019

Ort: u.a. Stadtbücherei Augsburg

Veranstalter: Purpur Magazin, liesLotte Medien Verlag

Infos unter: www.purpur-magazin.de



Die Tomate zwischen Gewächshaus, EU-Subvention und moderner Sklaverei

Annemieke Hendriks verfolgte mehr als sieben Jahre lang den Lebensweg der Tomate, erzählt von mächtigen Konzernen und kleinen Familienbetrieben und behandelt in ihrem Vortrag u.a. Fragen wie: Ist „regional“ auch immer „nachhaltig“ und was haben EU-Subventionen mit der Zerstörung lokaler Märkte in Afrika zu tun?

Datum: 16. Oktober 2019, 19:30 Uhr

Ort: Oberer Fletz, Rathaus Augsburg

Veranstalter: Forum Eine Welt Augsburg, AG Bildung und Nachhaltigkeit

Infos unter: www.nachhaltigkeit.augsburg.de



Es reicht! Für alle. Warum wir uns Hunger nicht mehr leisten können.

Die Welt bietet genug zu essen - es reicht für alle. Und dennoch müssen Menschen auf der Welt hungern. Referentin Sylvia Hank, Werkstatt Solidarische Welt e.V., berichtet über einen der größten Entwicklungshemmer.

Datum: 17. Oktober 2019, 18:30 Uhr

Ort: the box

Veranstalter: Initiative Boxenstopp Augsburg

Infos unter: www.boxenstopp-augsburg.de



Stadtrundgang: Nachhaltig leben in Augsburg

Plastikfrei, fair, regional, ökologisch: Immer mehr Menschen möchten nachhal¬tiger leben. Wie das in Augsburg möglich ist, erfahren die TeilnehmerInnen beim nachhaltigen Stadtrundgang, der Augsburger Lifeguide-Tour. An verschiedenen Stationen treffen Sie nachhaltige Akteure.

Datum: 21. Oktober 2019, 10:00 bis 12:00 Uhr

Ort: Tourist-Information am Rathausplatz

Veranstalter: Regio Augsburg Tourismus GmbH, Lifeguide Augsburg

Infos unter: www.augsburg-tourismus.de



Von Pflanzen und Tieren am Lech

Referent Dr. Eberhard Pfeuffer erinnert mit historischen Bildern an die einstige und zeigt gleichzeitig die noch bestehende Artenvielfalt am Lech. Anliegen ist, den hohen Wert dieser Schutzgüter bewusst zu machen und für deren Erhalt zu werben.

Datum: 21. Oktober 2019, 19:30 Uhr

Ort: Großer Sitzungssaal des Landkreises Augsburg, Prinzregentenplatz 4

Veranstalter: Heimatverein für den Landkreis Augsburg, Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben

Infos unter: www.heimatverein-landkreis-augsburg.de



Umweltschutz heute, Teil 2: Energie und Ökologie

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist für den Klimaschutz sehr erfreulich, jedoch nicht automatisch umwelt- oder naturfreundlich. Die Vortragsreihe vermittelt Wissen und stellt verschiedene Perspektiven dar.

Datum: 21. Oktober 2019 bis 27. Januar 2020, wöchentlich immer montags, 14:00 Uhr

Ort: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Veranstalter: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Wissenschaftszentrum Umwelt



Umweltkompetenz vor Ort

Das FZG Projekthaus Augsburg der TU München stellt das KUMAS-Leitprojekt 2018 „Speed2E – Innovativer Super-Hochdrehzahl-Antriebsstrang für die Elektromobilität“ vor.

Datum: 23. Oktober 2019, 16:30 Uhr

Ort: FZG Projekthaus Augsburg/Garching

Veranstalter: KUMAS – Kompetenzzentrum Umwelt e.V.

Infos unter: www.kumas.de



Smart City – was ist das?

Weltweit möchten Städte smart werden. Dies entsteht wie von selbst, ohne öffentliche Diskussion über Chancen und Risiken. Wem nützt es, wer profitiert? Wie kann der Prozess aktiv gesteuert und in gute Bahnen gelenkt werden?

Datum: 23. Oktober 2019, 19:00 Uhr

Ort: vhs – Raum 101/I

Veranstalter: Augsburger Volkshochschule

Infos unter: www.vhs-augsburg.de



Gesundheit im Betrieb

Wie können Kleinst- und Kleinunternehmen Motivation und Gesundheit der MitarbeiterInnen fördern und verbessern? Der Vortrag legt dar, wie Betriebliches Gesundheitsmanagement im Betrieb auf- und ausgebaut werden kann, was beachtet werden sollte und wer Unterstützung leistet. Anmeldung erforderlich!

Datum: 4. November 2019, 17:00 Uhr

Ort: vhs – Raum wird bekannt gegeben

Veranstalter: FISnet e.V., Augsburger Volkshochschule

Infos unter: www.fisnet-verein.info



Der Film „Das Wunder von Wörgl“

1930 machte eine Kleinstadt von sich reden: Wörgl brachte seine eigene Währung heraus, die mit der Zeit an Wert verlor. Ideen des Films sollen im anschließenden Dialog diskutiert werden.

Datum: 6. November 2019, 19:00 Uhr

Ort: Zeughaus, Filmsaal

Veranstalter: Forum Fließendes Geld der Lokalen Agenda 21



15. Bayerische Wassertage

KUMAS-Fachkongress und Foyerausstellung zur nachhaltigen Wasserver- und Wasserentsorgung und zum Gewässerschutz mit den Schwerpunktthemen: Trinkwasserversorgung der Zukunft, Starkregen und Sturzfluten wirksam vorbeugen und andere.

Datum: 6. November 2019, 10:00 Uhr und 7. November 2019, 9:00 Uhr

Ort: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Veranstalter: KUMAS – Kompetenzzentrum Umwelt e.V.

Infos unter: www.wassertage.bayern



82. Sitzung des Nachhaltigkeitsbeirats

Bei der öffentlichen Sitzung wird die Stadt in Nachhaltigkeitsthemen von berufenen Mitgliedern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung beraten. Der Beirat begleitet den Prozess der nachhaltigen Entwicklung Augsburgs.

Datum: 7. November 2019, 18:00 Uhr

Ort: Rathaus, 2. Stock, Sitzungszimmer

Veranstalter: Büro für Nachhaltigkeit

Infos unter: www.nachhaltigkeit.augsburg.de/nachhaltigkeitsbeirat



Wie Bio-Röstkaffee Mehrwert für Ruanda schafft

Franziska Bringe berichtet bei diesem Vortrag mit Vernissage und Verkostung, wie Bio-Café MUSASA durch ökologischen Anbau, Röstung vor Ort und fairem Handel die Wirtschaft im Ursprungsland steigert.

Datum: 7. November 2019, 19:00 Uhr

Ort: Weltladen Augsburg

Veranstalter: Weltladen Augsburg/Werkstatt Solidarische Welt e.V.



Wirtschaft wi(e)der W€RTE?

Der Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, interaktiv ein Wertegerüst für die Wirtschaft und verschiedene Geschäftsmodelle zu entwickeln und zeigt, wie andere regionale Akteure Antworten auf die Frage, was „gutes Wirtschaften“ bedeutet, gefunden haben.

Datum: 8. November 2019, 13:30 Uhr und 9. November 2019, 10:00 Uhr

Ort: wird bekannt gegeben

Veranstalter: Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Augsburg

Infos unter: www.bayern.ecogood.org/augsburg



Führung im LEW Technologiezentrum

Hier dreht sich alles um innovative und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtungstechnik. Sie können sich ein Bild von verschiedenen Leuchtenformen und –designs, Lichtfarben und Beleuchtungsstärken machen – bei Tag und Nacht. Anmeldung erforderlich!

Datum: 8. November 2019, 18:00 Uhr

Ort: LEW Technologiezentrum, Nibelungenstr. 16, 86343 Königsbrunn

Veranstalter: Lechwerke AG

Infos unter: www.lew.de/offenetueren



Mein alter Laptop – mit Linux unbeschwert im Internet surfen

Mit diesem zweitägigen Kurs können Sie Ihren ausrangierten Laptop als Surf-Station wiederverwenden. Linux wird installiert, Ihr Laptop eingerichtet und konfiguriert. Zusätzlich erhalten Sie eine Einführung in die Grundlagen von Linux und der erforderlichen Werkzeuge.

Datum: 10. und 17. November 2019, 14:00 Uhr

Ort: vhs – Raum 300/III

Veranstalter: Augsburger Volkshochschule

Infos unter: www.vhs-augsburg.de



Mikroplastik – unscheinbarer Umweltsünder

Mikroplastik ist inzwischen allgegenwärtig. Was es mit dem Phänomen auf sich hat, wie man es erkennt und vermeiden kann, erfahren Sie im Vortrag von Pia Winterholler.

Datum: 12. November 2019, 19:00 Uhr

Ort: vhs – Raum 104/I

Veranstalter: Augsburger Volkshochschule

Infos unter: www.vhs-augsburg.de



Verleihung des Augsburger Zukunftspreises 2019

Die Stadt Augsburg zeichnet jährlich vorbildliche Projekte aus, unter anderem in der Kategorie „nachhaltigstes gewinnorientiertes Augsburger Unternehmen“. Anmeldung erforderlich!

Datum: 15. November 2019, 19:30 Uhr

Ort: Goldener Saal, Rathaus Augsburg

Veranstalter: Büro für Nachhaltigkeit, Stadt Augsburg

Infos unter: www.nachhaltigkeit.augsburg.de/zukunftspreis



Der Dokumentarfilm „Der Geldmacher: Das Experiment des Michael Unterguggenberger“

1930 machte eine Kleinstadt von sich reden: Wörgl brachte seine eigene Währung heraus, die mit der Zeit an Wert verlor. Ideen des Dokumentarfilms sollen im anschließenden Dialog diskutiert werden.

Datum: 20. November 2019, 14:00 Uhr und 19:00 Uhr

Ort: Zeughaus, Filmsaal

Veranstalter: Forum Fließendes Geld der Lokalen Agenda 21



3. Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³

Spannender Input und Arbeitstische rund um das Thema „Die nachhaltige Zukunft der Industrie“, mit dem Nachhaltigkeitsexperten, Buchautor und Club of Rome-Mitglied Prof. Dr. Dr. Christian Berg.

Datum: 26. November 2019, 14:00 Uhr

Ort: Parktheater Kurhaus Göggingen

Veranstalter: Stadt Augsburg, Regio Augsburg Wirtschaft GmbH



Tandem-Zusammenführung der Mentoring-Partnerschaft Augsburg

Qualifizierte MigrantInnen werden mit Fachkräften aus der Region vernetzt – die Tandems lernen sich auf der Veranstaltung kennen und starten in den sechsmonatigen Austausch zum Einstieg in den Arbeitsmarkt in Deutschland.

Datum: 27. November 2019, 19:00 Uhr

Ort: Rathaus Augsburg

Veranstalter: Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH

Infos unter: www.migranet.org/mentoring



A³ Wirtschaftsdialog vor Ort bei Schöffel

Nachhaltigkeit als Chance für Mittelständler: Die Teilnehmer dieses Wirtschaftsdialogs erfahren, wie Schöffel sich dem Thema schon heute in den unterschiedlichsten Facetten annimmt.

Datum: 4. Dezember 2019

Ort: Schöffel Sportbekleidung GmbH

Veranstalter: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, Schöffel Sportbekleidung GmbH

Infos unter: www.regio-augsburg-wirtschaft.de/veranstaltungen



EnergiePLUS-Beratungen

Kleine und mittlere Unternehmen in Augsburg können eine kostenfreie, zweistündige Vor-Ort-Beratung zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Anspruch nehmen. Die Beratung umfasst in der Regel ein Beratungsgespräch und eine Gebäudebegehung.

Datum: laufend

Ort: bei Ihnen vor Ort

Veranstalter: Umweltamt der Stadt Augsburg

Infos unter: www.augsburg.de/energieplus



Solaroffensive Augsburg

Speziell zum Thema Photovoltaik können Unternehmen und Eigentümer gewerblich genutzter Immobilien in Augsburg eine kostenfreie, zweistündige Vor-Ort-Beratung in Anspruch nehmen. Die Beratung wird durch einen unabhängigen Solarexperten im Auftrag der Stadt Augsburg durchgeführt.

Datum: laufend

Ort: bei Ihnen vor Ort

Veranstalter: Umweltamt der Stadt Augsburg

Infos unter: umweltamt@augsburg.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (