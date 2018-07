Roboter Battle am Kiez

Seit März dieses Jahres tüftelten rund 40 Auszubildende in 15 Teams an LEGO Mindstorms Robotern, um im Finale des Roboter Azubi Battles 4.0 am 23. Juli 2018 gegeneinander anzutreten. Austragungsort war BOB’s Sommer am Kiez am Oberhauser Bahnhof. Gewonnen hat ein Team der Augsburger Berufsschule IV, das sich jetzt über einen gemeinsamen Trip nach Berlin freuen kann.



In lockerer Atmosphäre und bei strahlendem Sonnenschein stellten sich die Teams der Berufsschulen Mindelheim, Neusäß und der Augsburger Berufsschulen I und IV mit ihren eigens zusammengebauten Robotern den Aufgaben rund um das Thema Wasser. „Das Spielfeld und den Roboter aufzubauen war relativ einfach“, erklärt einer der teilnehmenden Azubis. „Die Programmierung war das Schwierigste, aber wir konnten uns fast alles selbst beibringen und hatten ja auch Unterstützung von den Dozenten.“ Drei Runden wurden von jedem Team absolviert, wobei nur die beste zählte. Die restlichen Punkte wurden in einem kurzen Fachgespräch zur Programmierung vergeben. „Unsere erste Runde war richtig gut“, berichtet ein Team. „Man muss den Roboter ganz genau ausrichten und das richtige Programm wählen, sonst fährt er an der Aufgabe vorbei oder macht irgendwas.“ Die Jury bestand aus einem Dozenten, der auch den Wettbewerb begleitete, und aus Jugendlichen des Jakob Fugger Gymnasiums. „Wir haben schon als Teilnehmer oder Juror am Bayrischen Regionalwettbewerb der FIRST LEGO League für Schüler teilgenommen und haben sofort ja gesagt, als man uns für das Finale in Augsburg gefragt hat“.



Während der drei Läufe wurde an insgesamt vier Spieltischen viel gestöhnt, aber auch gelacht. Es war schwierig zu sagen, wer die Nase vorne hatte und am Ende war es auch knapp. Es blieb ein Kopf an Kopf Rennen zwischen einem Team der Berufsschule Neusäß und den Augsburger Berufsschulen I und IV. Am Ende setzen sich das Team der Berufsschule IV durch. „Wir hätten das niemals erwartet und freuen uns riesig“, jubelte das Siegerteam. „Wir haben viel gelernt und dabei auch echt Spaß gehabt. Und klar, manchmal war es auch hart, es hat ja vorher keiner etwas mit Programmierung oder Robotern zu tun gehabt. Wir sind richtig stolz und freuen uns auf Berlin“.



Spaß und Kompetenzerweiterung gehen beim Roboter Azubi Battle 4.0, kurz RAB 4.0, Hand in Hand. So eigneten sich die Teilnehmenden spielerisch wichtige digitale Kompetenzen wie Programmierung, Sensorik und Robotik an und wurden gleichermaßen in den Bereichen Teamfähigkeit, Kreativität sowie Problemlösungskompetenz gefördert. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Auszubildenden Einblicke in die Wirtschaft 4.0 zu geben. Denn egal in welcher Branche sie einen Beruf erlernen, alle sind von der Digitalisierung betroffen. Die Begeisterung für die Themen der Wirtschaft 4.0 sollen die Azubis dann in ihr Unternehmen tragen und so besonders kleine und mittelständische Unternehmen in diesem Prozess unterstützen. Der nächste Wettbewerb startet im November 2018. Die Anmeldung ist über www.rab40.de möglich.



Der Wettbewerb ist ein Angebot des JOBSTARTER plus Projekts Cluster-KMU-Bildung 4.0, gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Das Verbundprojekt der Eckert Schulen Augsburg und der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre betriebliche Aus- und Weiterbildung an die Wirtschaft 4.0 anzupassen. Neben dem Azubiwettbewerb bietet das Projekt Fortbildungen für AusbilderInnen und BerufsschullehrerInnen sowie Fachvorträge, Best-Practice und Netzwerkveranstaltungen für Unternehmen an.



Zum Projekt Cluster-KMU-Bildung 4.0



Das Projekt unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre betriebliche Aus- und Weiterbildung im Kontext der Wirtschaft 4.0 anzupassen. Dies erfolgt über die Qualifizierung von Auszubildenden zu Themen der Digitalisierung im Verbund aus verschiedenen Unternehmen und Berufsschulen. Gefördert wird das Projekt mit einer Laufzeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 als JOBSTARTER plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. www.cluster-kmu-bildung40.de.



Zu den Eckert Schulen Augsburg



Die Eckert Schulen sind eines der führenden privaten Unternehmen für berufliche Bildung, Weiterbildung und Rehabilitation in Deutschland. In der 70-jährigen Firmengeschichte haben mehr als 90.000 Menschen einen erfolgreichen Abschluss und damit bessere berufliche Perspektiven erreicht. Die Eckert Schulen tragen dazu bei, dass möglichst viele eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung erhalten. Das Bildungskonzept „Eckert 360 Grad“ stimmt die unterschiedlichen Lebenskonzepte mit den angestrebten Berufswünschen lückenlos und maßgeschneidert aufeinander ab. Die flexible Kursgestaltung, eine praxisnahe Ausbildung und ein herausragendes technisches Know-how sorgen für eine Erfolgsquote von bis zu 100% und öffnen Türen zu attraktiven Arbeitgebern. Mehr Infos finden Sie unter www.eckert-schulen.de.

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH ist aktiv in den Bereichen Regionalmarketing und Regionalmanagement für den Wirtschaftsraum Augsburg. Themenschwerpunkte sind A³ Standortmarketing, Fachkräftesicherung, Technologietransfer, Nachhaltigkeit, Unternehmer-netzwerke und Stärkung regionaler Identität. Die Gesellschafter sind Stadt Augsburg, Land-kreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter www.regio-augsburg-wirtschaft.de.

