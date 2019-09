Pressemitteilung BoxID: 769333 (Regio Augsburg Wirtschaft GmbH)

Innovative Bürowelten: Der Wirtschaftsraum Augsburg auf der EXPO REAL 2019

Für Investoren, Projektentwickler und Unternehmen: Der Wirtschaftsraum Augsburg ist hochattraktiv. Auf der EXPO REAL, Europas größter Messe für Gewerbeimmobilien und Investitionen, stellt die Region A³ vom 7. bis 9. Oktober in Halle A1, Stand 412 ihre Leuchtturmprojekte vor. www.exporeal-A3.de



Von der Luftfahrt bis hin zur Ressourceneffizienz: Für viele Branchen und Technologien gilt die Region A³ längst als Hotspot. Für nationale und internationale Investoren ist der Immobilienmarkt dieses extrem dynamischen Wirtschaftsraums hochinteressant. Zahlreiche neue Bauprojekte legen dafür Zeugnis ab. Strategisch zentral in Süddeutschland gelegen, setzt die Region Augsburg neue Maßstäbe und ist schon heute richtungsweisend.



Flächen erfolgreich nachnutzen



Was in Branche und Gesellschaft zunehmend diskutiert wird, wird in der Region Augsburg längst praktiziert: Die innovative Flächennutzung spielt gerade in der Metropole Augsburg eine immer wichtigere Rolle. Mit dem Zukunftsprojekt Sheridan Campus entstehen auf ehemaligem Kasernen-Areal im Sheridan Park Augsburg auf ca. 12.000 Quadratmetern neue, hochmoderne Büro- und Gewerbefläche. Für das Gebäude wird die höchste LEED-Zertifizierung angestrebt, die für weltweit nachhaltiges Bauen steht. Die ECO OFFICE realisiert das Projekt und ist auf dem Gebiet der Gebäudezertifizierung bereits erfahren: Erst Mitte September wurde der Sheridan Tower Augsburg – ebenfalls moderne Bürowelten des Unternehmens im Sheridan Park Augsburg – mit dem Siegel Leed Platinum ausgezeichnet. Zur Vision für den Sheridan Campus gehört eine ansprechende Architektur, flexible Entfaltungsmöglichkeiten und Innenhöfe mit Grünflächen für höchste Aufenthaltsqualität.



Der TONI Park ist ein weiteres aktuelles Beispiel für das Recycling von Flächen hin zu einem nachhaltigen Quartier. Er bietet Büro- und Gewerbeflächen zwischen dem Augsburger Stadtteil Hochfeld und dem Universitätsviertel an. Dort saniert die TONI IMMOBILIEN Dr. Krafft derzeit Flächen des früheren Messerschmitt-Flughafens. In den vergangenen Jahren haben sich im TONI Park bereits Unternehmen wie BÖWE, Weltbild, MedAktiv und Erhardt & Leimer als Mieter angesiedelt. Auf über 30.000 Quadratmetern unbebauter Fläche entstehen in den kommenden Jahren sieben Gebäude für Büro und Gewerbe und ein Parkhaus. Unternehmen können freie Flächen der im Bau befindlichen Gebäude anmieten oder bei größerem Bedarf sogar bei der Planung neuer Objekte mitwirken.



Augsburg Innovationspark: von hochmodernen Büroflächen und neuen Landmarken



Insgesamt rund 500 Millionen Euro investiert die WALTER Beteiligungen und Immobilien im Augsburg Innovationspark. Zehn Baufelder mit 130.000 Quadratmetern zu realisierender Geschossfläche wurden erworben. Die Umsetzung der Pläne für das Gebäude auf dem südlichsten Baufeld läuft bereits auf Hochtouren. Dort stellt der „Innovationsbogen“ künftig das Eingangstor zum Augsburg Innovationspark dar und nimmt hier deshalb einen besonderen Stellenwert ein. In der Endauswahl für die Gestaltung des Gebäudes befanden sich die Entwürfe fünf international renommierter Architekten. Überzeugt hat die Jury das Konzept von Hadi Teherani Architects, das Landschaftsplanung, maximale Flexibilität und Flächeneffizienz vereint. Dieser nachhaltige Ansatz spiegelt die Leitidee des Augsburg Innovationspark wider.



Eine weitere Landmarke entsteht im Augsburg Innovationspark mit dem A-Town High. Die gleichnamige Projektgesellschaft der Münchner weissmanngroup und der Augsburger Audax realisiert dort eines der höchsten Gebäude der Fuggerstadt. Markantestes Feature des Entwurfs der Berliner Eike Becker Architekten ist eine 70 Meter hohe Scheibe, die in vier Abschnitte gegliedert ist. Hier entstehen hochwertige Büro- und Gewerbeflächen und ein Boarding-House.



Peter Weis, LeitWerk und David Kink, AUDAX stehen derweil hinter dem Leuchtturmprojekt Weitblick 1.7 im Augsburger Innovationspark. Dieses Smart-Building bietet unter anderem Büros, Forschungs- und Entwicklungsbereiche, Kongress- und Tagungsflächen sowie ein gastronomisches Angebot. Bis Frühjahr 2021 soll das Bauwerk fertig gestellt werden. Die Flächen sind heiß begehrt: So reagierte beispielsweise die PROCON IT auf die Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen, mit der Entscheidung, hier einen weiteren Firmensitz aufzubauen. Für in Augsburg wohnende Mitarbeiter fällt damit das Pendeln zur bisherigen Arbeitsstelle nach München weg. Potentielle Nachwuchskräfte befinden sich durch die in Augsburg ansässigen Hochschulen ebenfalls vor Ort.



Social Building holt den Zukunftspreis



Im Wirtschaftsraum Augsburg werden auch Flächen jenseits des Mainstreams entwickelt. Ein gutes Beispiel ist diese außergewöhnliche Oase in der Wüste des oft eintönigen Gewerbebaus: das Begegnungs- und Bürozentrum „westhouse“. In nachhaltiger Holzständerbauweise soll das Gebäude Büros, Seminarräume, Bistro, Gästehaus, Fitness- und Sporthalle und einen Veranstaltungssaal samt professioneller Bühne vereinen. Dabei handelt es sich um keine Rendite-Immobilie, sondern um soziale und kirchliche Nutzungen mit vielen Gemeinschaftsbereichen, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen. Stichwort: Social Building. Das Projekt des Unternehmens 4Wände wurde bereits mit dem Augsburger Zukunftspreis ausgezeichnet.



Wichtige Kontakte und hochwertige Gewerbeflächen am Gemeinschaftsstand A³



Rund 20 Standpartner versammeln sich auf der EXPO REAL unter der Dachmarke A³. Unter ihnen befinden sich renommierte Immobilienexperten wie ECO OFFICE, BPR Dr. Schäpertöns Consult, die Gabler-Saliter-Bank, GAUKEL Immobilienberatung, KRAGLER Immobilien, LeitWerk, Peter Wagner Immobilien, das Start-up Planstack sowie die Stadtsparkasse Augsburg und WALTER Beteiligungen und Immobilien.



Wichtig für Investoren: Am Gemeinschaftsstand werden auch Gewerbeflächen in 1a-Lage präsentiert – unter anderem im SIGMA Technopark Augsburg, im TONI Park, in den Kommunen der Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, dem Umweltpark Lechhausen direkt an der A8, dem Air Park Augsburg und dem Augsburg Innovationspark. Auch die Stadtwerke Augsburg sind für das neue Kreativareal Gaswerk auf der Suche nach Ko-Investoren.



Kommen Sie zur offiziellen Standeröffnung am 7. Oktober 2019 ab 11 Uhr in Halle A1, Stand 412. Wir freuen uns auf Sie! www.exporeal-A3.de

