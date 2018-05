Was braucht der Standort Augsburg und wie gestaltet er seine Zukunft? Das ist die Kernfrage, der sich die Teilnehmer des 5. A³ Immobilienkongress Wirtschaftsraum Augsburg am 3. Mai 2018 im Steigenberger Hotel Drei Mohren Augsburg stellten.



Intensive Dialoge zu den Entwicklungsperspektiven für Wohnen und Gewerbe, zur Architektur als Imagefaktor und zur Zukunftsfähigkeit der Region prägten den 5. A³ Immobilienkongress Wirtschaftsraum Augsburg. Spannende Vorträge, lebhafte Diskussionen und Networking sorgten zum wiederholten Male für einen vielversprechen Kongresstag. Über 200 Teilnehmer aus dem süddeutschen Raum nahmen am Branchen-Event in Augsburg teil.



Neue Wege gemeinsam gehen



Der A³ Immobilienkongress Wirtschaftsraum Augsburg ist eine hochwertige Plattform für den Austausch zwischen Immobilienbranche, Politik und Verwaltung. Veranstalter war auch in diesem Jahr die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Augsburg und die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Unterstützt wurde sie von Vertretern des Branchenetzwerks Aktivkreis Immobilien. „Im Wirtschaftsraum Augsburg arbeiten Kommunen, Immobilienbranche und Wirtschaft gemeinsam an Zukunftsperspektiven für den florierenden Standort. Dabei ist eines der Ziele, Lösungen für anstehende Herausforderungen zu finden, etwa den wachsenden Druck auf den Wohnimmobilienmarkt oder die Verknappung der Gewerbeflächen“, sagte Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH.



Augsburg wird für überregionale Investoren immer attraktiver



Herausragende Projekte locken zunehmend überregionale Investoren an den Standort. Wie solche Vorhaben die Wirtschaftskraft in der gesamten Region langfristig sichern können, war ein weiteres Thema auf dem 5. A³ Immobilienkongress Wirtschaftsraum Augsburg. „Die Chance, durch Entwicklungsprojekte wie Innovationspark als auch Universitätsklinik qualitativ hochwertige Ansiedlung und stabiles Bevölkerungswachstum zu generieren, ist für Augsburg einzigartig. Es sichert uns für die nächsten Jahrzehnte ein starkes wirtschaftliches Umfeld für die Stadt wie auch für den Landkreis“, sagte Peter Wagner, Geschäftsführer der Peter Wagner Immobilien GmbH. „Augsburg hat die Rahmenbedingungen für Ansiedlungen von innovativen Unternehmen geschaffen und wird von diesen zunehmend als attraktiver Standort wahrgenommen. Zudem hat sich der Landkreis Augsburg zu einem der wichtigsten Logistikstandorte in Bayern und Deutschland entwickelt, der weiterhin Potential für Ansiedlungen bietet“, zeigte sich auch Dr. Wolfgang Hübschle, Leiter Invest in Bavaria, die Ansiedlungsagentur des Freistaates Bayern, überzeugt.



Auszug der einzelnen Programmpunkte



Einer der Hauptreferenten auf dem 5. A³ Immobilienkongress Wirtschaftsraum Augsburg war Gerd Merkle, Baureferent der Stadt Augsburg. „Trotz extensiver Baukonjunktur sollte im Sinne einer nachhaltigen Weiterentwicklung von Gewerbeflächen und Wohnquartieren eines nie vernachlässigt werden: Die Anforderungen an die Qualität der Baukultur. Dies kann nur in Form einer hochwertigen Planung und Gestaltung erfolgen, die die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger maßgeblich verbessert. Als Verwaltung sehen wir uns in besonderem Maße verpflichtet, die Baukultur stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Der A³ Immobilienkongress bietet hierfür eine ideale Plattform“, so Merkle.



Professor Franz Pesch, Geschäftsführender Gesellschafter der pp a|s pesch partner architekten stadtplaner GmbH, widmete sich der Frage: Wie entsteht die Stadt von morgen? Dabei ging er auch auf das Spannungsverhältnis zwischen Architektur und Wirtschaft sowie die Chancen und Herausforderungen für Augsburg ein. Dr. Heike Piasecki, Niederlassungsleiterin und Prokuristin der bulwiengesa AG München und Thorsten Lange, CIIA/CEFA, Senior Economist, Research und Volkswirtschaft der DZ Bank AG, gaben ihre Einschätzung zur Marktsituation ab. Dabei wurde der Wirtschaftsraum Augsburg A³ auch mit anderen Standorten in Bayern und bundesweit verglichen. Michael Thiede, Geschäftsführer der Real Estate Solutions GmbH, stellte den neuen Immobilienmarktreport Wirtschaftsraum Augsburg 2017/2018 vor. Die dynamische Branche entwickelt sich rasant, der Immobilienmarkt im Wirtschaftsraum Augsburg boomt. Doch wo bewegt er sich hin, was ist zu erwarten? Der Immobilienmarktreport bündelt alle wichtigen Zahlen, Daten und Fakten. In der „Arena der Immobilienlöwen“ kamen Immobilienprojekte aus dem Wirtschaftsraum Augsburg A³ auf den Prüfstand institutioneller Investoren. Die Moderation übernahm Startup-Mentor Martin Plöckl.



Im Anschluss waren die Gäste dazu eingeladen, an einer Exkursion teilzunehmen und aus erster Hand mehr über die Generalsanierung des Theaters Augsburg oder den Sheridan Park als ein gelungenes Konversionsprojekt zu erfahren. Abschließend bestand beim Pre-opening im Sheridan Tower Augsburg die Gelegenheit zum Networking: Ein Jahr nach der Grundsteinlegung konnten die Teilnehmer des Immobilienkongresses exklusiv das fast fertige Gebäude besichtigen.

