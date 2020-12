Das Reeperbahn Festival und die Initiative Keychange gratulieren: Im Rahmen des 13. Deutschen Nachhaltigkeitspreises wurde die Musikerin und Keychange Botschafterin Joy Denalane (Foto) am 04. Dezember mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.



Als eine der profiliertesten Künstlerinnen des Landes übernimmt Joy Denalane Verantwortung und ist eine mutige Stimme gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen im In- und Ausland. Mit ihrer Musik erreicht sie Menschen auf eine besonders berührende Weise und ermutigt sie zu Beiträgen für eine bessere Gesellschaft. Sie selbst geht dabei mit gutem Beispiel voran und engagiert sich in sozialen Projekten wie z. B. in der Initiative Keychange, bei der sie sich als Botschafterin für eine Geschlechterausgewogenheit in der Musikbranche einsetzt.



Merle Bremer, Project Lead Keychange:

„Mit Joy haben wir 2019 eine meinungsstarke und hoch motivierte Botschafterin für Keychange gewonnen, die sich für eine gleichberechtigte und vielfältige Repräsentation aller Geschlechter in der Musik vorbildlich einsetzt. Liebe Joy, wir gratulieren Dir sehr herzlich und freuen uns mit Dir, dass Dein Engagement mit dieser besonderen Auszeichnung gewürdigt wird.“



Zu den weiteren Ehrenpreisträger*innen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2020 gehören Sir Elton John für sein langjähriges Engagement im Kampf gegen HIV/AIDS, US-Zukunftsforscher und politische Vordenker Jeremy Rifkin für seinen Einsatz für eine ökologisch verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Wirtschaftsweise sowie der Hawaiianische Singer-Songwriter Jack Johnson für seine Initiativen rund um verantwortungsvolle Lebensweise und den Erhalt der Natur. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört ebenfalls zu den Preisträger*innen des Ehrenpreises und nimmt ihre Auszeichnung für den europäischen „Grünen Deal“ im Frühjahr 2021 gesondert entgegen.

Aus Infektionsschutzgründen fand der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in diesem Jahr als Hybridveranstaltung ohne anwesendes Publikum, jedoch mit zugeschalteten Gästen aus fünf Studios statt.



Der Berliner Musikerin Joy Denalane gelang 1999 zusammen mit dem Hip-Hop-Kollektiv Freundeskreis mit dem gemeinsamen Hit „Mit Dir“ der Durchbruch. Seitdem hat Joy Denalane mehrere wegweisende Soloalben veröffentlicht, die ihr den Titel „Deutsche Queen of Soul“ einbrachten. Seit zwei Jahrzehnten in den Top 10 der deutschen Charts zuhause, beweist Joy Denalane eindrucksvoll, dass künstlerischer Tiefgang und kommerzieller Erfolg sich keinesfalls ausschließen müssen. Im September 2020 erschien ihr aktuelles Album „Let Yourself Be Loved“, das nicht nur ihr Debüt auf dem legendären US-Label Motown, sondern zugleich ihr definitives Soul-Statement darstellt.



Weitere Informationen finden sich hier:





Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises

Initiative Keychange



(lifePR) (