Das Programm des Keychange Day am Festival-Donnerstag mit Linda Perry, Tony Visconti und weiteren!

14.09.18

Garbage Sängerin und ANCHOR 2017 Jurymitglied Shirley Manson brachte es auf einem Panel zum Thema Gender-Equality auf den Punkt: „We must stop applauding men for doing the right thing“. Auch wenn die Diskussion um Chancengleichheit für alle Geschlechter sich für viele heutzutage wie eine längst gelernte sinnvolle Sache anfühlt, von der alle nur profitieren können, ist der Weg zur gelungenen Umsetzung noch erstaunlich weit.



Die Musikwirtschaft beschäftigt sich seit 2017 mit der Thematik Keychange zählt inzwischen über 125 internationale Musikfestivals und -konferenzen, die sich freiwillig verpflichten, bis 2022 ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Konzert-Line-Up und Konferenzprogramm zu präsentieren. Mindestens genauso wichtig wie die freiwillige Teilnahme dieser Festivals ist jedoch, dass die Diskussion internationale Kreise zieht. Es stellen sich drängende Fragen nach den nächsten notwendigen Schritten, um eine strukturelle Verbesserung in der Musikwirtschaft und -kultur zu erreichen.



Keychange Day

Am Donnerstag, den 20.09.2018 widmet sich das Reeperbahn Festival auf diversen, für alle Besuchergruppen zugänglichen Panels, Workshops, Diskussionen im Spiegelzelt des Festival Villages den aktuellen Fragen der Geschlechtergleichstellung. Programmteilnehmer und Vertreter der Musikindustrie und -kultur begeben sich gemeinsam auf die Suche nach neuen Erkenntnissen, um nachhaltige Veränderungen zu erwirken.



Beispiele aus dem Programm des Keychange Day:





Keychange Keynote

Welchen Erfolg hat Keychange bisher erzielt und was ist für die Zukunft zu erwarten? Vanessa Reed (PRS Foundation) und Alexander Schulz (Geschäftsführer Reeperbahn Festival) sprechen über erste Ergebnisse und weiterführende Strategien.

Women In Music - Next Steps

Tony Visconti (Produzentenlegende), Linda Perry (Sängerin, Songwriterin und Musikproduzentin) (Foto), Pat Carr (Musikunternehmerin) sowie Kinnie Starr (Regisseurin und Produzentin, Deutschlandpremiere ihres Films „Play Your Gender“ beim Reeperbahn Festival) thematisieren den Status Quo, Verbesserungsbedarf und Zielvorgaben für das künftige Miteinander von Frauen und Männern im Musikgeschäft der Gegenwart und in naher Zukunft.

Keychange Empfang und Award

Diversity In The Arts And Pop Culture

Feministische Selbstermächtigung & Raumergreifung im Netz

Keychange Party mit Ebow

Inspirational journey to Eeden

Play your Gender

unter Anwesenheit von Produzentin und Regisseurin Kinnie Starr

Here to be Heard – The Story of the Slits

Die Deutschlandpremiere des Filmes über die wichtige Frauen-Punkband wird in Anwesenheit von Tessa Pollitt gefeiert.

MATANGI/MAYA/M.I.A.

Whitney

Bad Reputation



(lifePR) (