Was 2018 wichtig wird: MEDIA DELPHI geht in Verlängerung Medienmacher sind gefragt: Welche Themen und Personen werden 2018 für Schlagzeilen sorgen?

Macron oder Erdogan? Musk oder Bezos? Feinstaub oder Grundeinkommen? Netflix oder Uber? Beim MEDIA DELPHI 2018 sind auch heuer wieder alle Journalisten aufgerufen, ihre Einschätzungen zu den wichtigsten Themen, Trends und Personen für das neue Jahr abzugeben. Bei der bis 14. Februar verlängerten Abstimmung können Medienmacher hier teilnehmen.



„Durch meist langjährige Erfahrung, Intuition und das Wissen um die Funktionsweise von Nachrichten besitzen Journalisten ein ausgeprägtes Gespür für relevante Themen. Das konnten wir bereits in den vergangenen Delphis feststellen, bei der die Medienmacher erfolgreich wichtige Themen vorhergesagt haben“, sagt Martin Fiedler, Geschäftsführer der Medienkontaktplattform Recherche-Scout GmbH (www.recherchescout.com). So sahen sie im Vorjahr mit deutlichen 96 Prozent Donald Trump als wichtigste politische Person in den Medien voraus. Mark Zuckerberg schätzten sie korrekt als einen der relevantesten CEOs in der Wirtschaft ein. Auch die tatsächlich hervorstechenden Themen für 2017 überschnitten sich mit den Vorhersagen aus dem MEDIA DELPHI: Die Journalisten prognostizierten der Bundestagswahl und den Entwicklungen in den USA überproportional viele Schlagzeilen.



Im MEDIA DELPHI 2018 können Journalisten in den fünf Kategorien Wirtschaft, Politik, Kunst & Kultur, Sport und Medien ihre Prognosen für das neue Jahr abgeben. Außerdem schätzen sie ein, welche Themen die Berichterstattung im Jahr 2018 dominieren.



Die Ergebnisse des MEDIA DELPHI sollen Ende Februar vorgestellt werden.

Recherche-Scout GmbH

Die Medienkontakt-Plattform Recherchescout unterstützt Journalisten bei der Erschließung neuer Recherchequellen und verändert die Interaktion zwischen den Redakteuren einerseits und Pressestellen sowie PR-Agenturen andererseits. Auf dem 2013 gestarteten Portal können Journalisten Fragen stellen und ihr Interesse an Informationen, Gesprächspartnern oder Material zu ihrem jeweils aktuellen Thema bekunden. Auf der Plattform registrierte Pressestellen und Öffentlichkeitsarbeiter aus Unternehmen, Vereinen oder Hochschuleinrichtungen erhalten die Anfragen. Damit können sie Informationen und Material genau dann anbieten, wenn Journalisten sie brauchen und erhalten eine wirksame zusätzliche Kontaktmöglichkeit zum Versand von Pressemitteilungen, Anschreiben per E-Mail oder Anrufen. Über die Annahme der Gesprächsangebote und Informationen entscheiden die Journalisten, für die die Nutzung des Recherchescout kostenlos ist. Finanziert wird das Portal über eine Gebühr, die von den registrierten Nutzern aus Pressestellen und PR-Agenturen entrichtet wird. Mehr Infos: www.recherchescout.com



Seit dem Start des Recherchescout im September 2013 haben sich mehr als 2.500 Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum für die Nutzung der Plattform eingetragen.





