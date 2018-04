Marina Havelauen Werder (Havel) - letzte Wohnungen verfügbar

Vor den Toren Berlins, im staatlich anerkannten Erholungsort Werder an der Havel, geht der zweite Bauabschnitt der exklusiven Wohnanlage RIVA WERDER MARITIM II in den Vertrieb. Hier sind noch einige der letzten Eigentumswohnungen im Herzen der Marina mit direktem Zugang zum Wasser verfügbar. Das Wohnensemble liegt im neuen Gartenstadtteil Havelauen, direkt am Großen Zernsee mit unzähligen Wassersportmöglichkeiten. Der Märkische Golfclub ist mit dem Auto in nur sieben Minuten erreichbar und der Tennisclub Werder Havelblick e.V. befindet sich in unmittelbarer Nähe.



Die Wohnungen liegen im ersten, zweiten und dritten Obergeschoss. Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen verfügen über 51 bis 98,50 Quadratmeter. Die meisten haben ein separates Gäste-WC bzw. Gäste-Bad mit Dusche.



Rainer Reddehase, Gründer und Geschäftsführer der REAL ESTATE STUTTGART GmbH: „Werder an der Havel ist ein wahres Kleinod im Grünen mit sehr guter Anbindung nach Potsdam und Berlin. Mit dem Objekt RIVA WERDER MARITIM II haben wir exklusive Wohnungen im Angebot, mit großzügigen und lichten Grundrissen, die Wohnen direkt am Wasser ermöglichen. Und wer weiß, in zehn Jahren spricht hier jeder vom ,Starnberger See von Berlin’“.



Offene Räume, moderne Grundrisse, großzügige Balkone, hochwertige Materialien, intelligente Haustechnik und der direkte Zugang zu Promenade und partiell auf die Marina lassen das Genießerherz höherschlagen. Alle Wohnungen sind mit hochwertigem Laminat und dreifach verglasten, überwiegend bodentiefen Fenstern ausgestattet.



Geräumige Balkone mit Schiebetüren erweitern den großzügigen Wohn-/Essbereich. Großflächige Fenster lassen jede Menge Licht in die zeitgemäß offen gehaltenen Wohnräume. Nahezu jede Einheit verfügt über einen praktischen Hauswirtschaftsraum. Elektrische Außenjalousien, eine Videosprechanlage und Aufzüge in alle Geschosse gehören zu den selbstverständlichen technischen Einrichtungen.



Insgesamt entstehen 20 Garagen und zehn PKW-Stellplätze. An der in unmittelbarer Nähe gelegenen privaten Steganlage können Bootsliegeplätze für die eigene Yacht bis 15 Meter Länge angemietet werden.



Die auch „Blütenstadt“ genannte 25.000 Einwohner zählende Stadt Werder liegt in der landschaftlich reizvollen, seen- und waldreichen Umgebung nur wenige Kilometer südwestlich von Potsdam. Die brandenburgische Landeshauptstadt ist wirtschaftliches, innovatives und kulturelles Zentrum mit wachsender Bevölkerung und ungebremster Anziehungskraft.



Präsentation auf der Berliner Immobilienmesse (BIM) am 14. und 15. April



Das Neubauprojekt RIVA WERDER MARITIM II wird auf der Berliner Immobilienmesse (BIM) am 14. und 15. April vorgestellt. Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und offene Fragen zum Projekt im persönlichen Gespräch zu erörtern. Das Projekt wird an beiden Messetagen am Stand A3 präsentiert.

Real Estate Stuttgart Chartered Surveyors GmbH

Die REAL ESTATE STUTTGART Chartered Surveyors GmbH bewertet und analysiert bundesweit Wohnimmobilienportfolios (Due Diligence) und ist im Bereich der sozialverantwortlichen Wohnungsprivatisierung aktiv. Als einer der wenigen banken- und konzernunabhängigen Dienstleister besitzt REAL ESTATE STUTTGART besondere Expertise in der Vermarktung von Immobilienpaketen (Spezialisierung Wohnimmobilien) und konnte seit 2003 bislang Transaktionen in Höhe von 50 Mrd. Euro begleiten. Neben Wohnimmobilien vermarktet REAL ESTATE STUTTGART auch für Selbstnutzer Villen auf Mallorca.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren