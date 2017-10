"postclassicalelectro" - Raytchev & Jordan pionieren auf ihrer neuen Debüt-EP eine nie zuvor dagewesene, magische Klangsymbiose

Raytchev & Jordan präsentieren ab sofort ihre Debüt-EP „postclassicalelectro“ - und haben mit ihrem Erstwerk viel mehr geschaffen, als nur eine Ansammlung von Songs. Elite-Pianist Alexander Raytchev und Scooter-Gründungsmitglied Rick Jordan haben mit „postclassicalelectro“ ein völlig neues Genre aus Klangwelten der der elektro-akustischen Musik pioniert. Am 17.12.2017 feiert „postclassicalelectro“ mit der Unterstützung des Hamburger Canea-Quartetts seine Live-Premiere im Hamburger Mojo Club. Nicht verpassen!



„postclassicalelectro“ ist das grenzüberschreitende musikalische Erlebnis, das aus der Symbiose von Alexander Raytchevs Hang zu unüblichen, virtuosen Harmoniestrukturen und Rick Jordans Inspirationen als Elektro- und Dance-Pionier nach inspirierenden Sessions hervorgegangen ist. Kein Klassik, Kein Elektro – „postclassicalelectro“ beschreibt die Symbiose des Ungewöhnlichen, der Gegensätze und der künstlerischen Fantasie.



Insgesamt 5 Tracks bilden auf „postclassicalelectro“ das Erstwerk von Raytchev & Jordan – „Cosmic Child“ bildet das Bindeglied der EP zum Planetariumsprogramm der beiden Musiker – und ist eine stilistische Hommage an das impulsive und rebellische Wesen der Kindheit, das sich so leicht verlieren lässt. „Spiresson“ entstand aus einem einzigen improvisierten Sound – es entwickelte sich ein ergreifendes Stück, das die Weite zelebriert und gleichzeitig an Weltschmerz leidet. „postclassicalelectro“ spiegelt das Gesamte Spektrum der Gefühle im Soundgewand – so entstand der Live-Track „Intermezzo 3.0.“ bei einem Konzert in Berlin spontan und ungeplant als Improvisation – ohne Blickkontakt und nur durch den emotionalen Austausch via Klavierspiel.



„Es geht nichts über das Gefühl, nach einer Tour oder einer langen Reise wieder nach Hause zu kommen“, so Rick Jordan über die Inspiration zu „Home“ – die Rückkehr zur inneren Ruhe bildet das Kernstück von „Home“ und auch von „Die Erkenntnis der Strandbrise“, in dem Alexander Raytchev magische Momente aus persönlichen Erinnerungen aufleben lässt. Emotional, mystisch, verzerrt, wabend – eine „Soundscape“, die erlebt werden muss.



Zusammen mit dem Hamburger Canea Quartett feiert das Duo am 17.12. im Mojo Club die Konzert-Premiere von „postclassicalelectro“, die bewusst dazu einlädt, der eigenen Inspiration während der Weltpremieren neuer Stücke freien Lauf zu lassen – denn „postclassicalelectro“ lebt nicht nur in den Songs von Raytchev & Jordan, sondern auch in den Seelen aller Teilnehmer!



Die EP „postclassicalelectro“ ist ab sofort auf iTunes, Amazon Music und allen bekannten Streaming-Portalen hör- und erlebbar. Weitere Informationen und Tickets für die Live-Premiere auf www.raytchevandjordan.com.



Die neuen Songs der EP „postclassicalelectro“ können ab sofort unter folgendem Link herunter geladen werden: https://goo.gl/P1y4U3



Raytchev & Jordan



“postclassicalelectro LIVE in concert“



Sonntag, 17. Dezember 2017



Mojo Club, Hamburg



Einlass: 19 Uhr



Beginn: 20 Uhr



Tickets ab 19,40 Euro auf goo.gl/RuAkfk



Weitere Informationen unter: www.raytchevandjordan.com

