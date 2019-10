Pressemitteilung BoxID: 772734 (Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH)

Saisonkarten-Vorverkauf für das Ravensburger Spieleland beginnt am 25. Oktober 2019

Vorteilspreis von 79 Euro gültig bis 3. November 2019

Ab dem 25. Oktober 2019 startet der Saisonkarten-Vorverkauf 2020 für das Ravensburger Spieleland! Noch bis zum Saisonende am 3. November haben Gäste dann die Möglichkeit, die Dauerkarte für den Freizeitpark am Bodensee zum Vorteilspreis von 79 Euro zu erwerben. Erhältlich sind die Saisonkarten an den Kassen vor Ort und im Online-Shop.



In den Herbstferien vom 25. Oktober bis 3. November 2019 können Besucher sich ihre Saisonkarte 2020 zum Vorjahrespreis von 79 Euro sichern. Mit dem exklusiven Angebot können Gäste über 20 Prozent auf den regulären Preis sparen! Die Dauerkarten 2020 können sowohl an den Kassen im Ravensburger Spieleland als auch online unter www.spieleland.de/tickets erworben werden. Bisherige Saisonkarten-Besitzer haben die Möglichkeit ihre Karten verlängern zu lassen.



2020 wartet kribbeliger Fahrspaß für die ganze Familie



Ab dem 4. April 2020 öffnet das Ravensburger Spieleland wieder seine Tore. Dann dürfen sich Familien auf einen kribbeligen Fahrspaß für die ganze Familie freuen. Denn im kommenden Jahr zieht mit dem Kinderspiel „Kakerlakak“ eine weitere Fahrattraktion im Ravensburger-Design ein. Saisonkartenbesitzer haben die Möglichkeit die über 70 Attraktionen an 188 Öffnungstagen voll auszukosten. Als neuen Mehrwert haben Dauerkartenbesitzer 2020 die Chance einmalig eine Begleitperson gratis mit ins Spieleland zu bringen. Zudem profitieren Saisonkarten-Besitzer von weiteren Vorteilen wie kostenloses Parken, zehn Prozent Rabatt auf alle Einkäufe in den Spieleland-Shops und zehn Prozent Ermäßigung in den Gastronomien. Wer einmal im Feriendorf bei Maus & Co. übernachten möchte, freut sich auf attraktive Vorteilsangebote in ausgewählten Zeiträumen. Neben den vielen Spieleland-Vorteilen gibt es zudem 50 Prozent Preisnachlass auf die Tageseintritte in das Museum Ravensburger und die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim.

