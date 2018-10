Kürbiszeit im Ravensburger Spieleland

02.10.18

Jede Menge Herbstspaß erwartet die Besucher ab dem 7. Oktober 2018 im Ravensburger Spieleland. Bei der Kürbiszeit können Besucher ab Erntedank bis zum 28. Oktober 2018 ihre selbst geschnitzten Kürbisse abgeben und tolle Preise gewinnen. Zudem können sich die Gäste auf Kürbis-Schnitzkurse mit echten Profis, eine kunterbunte Kürbis-Dekoration im Themenbereich „Grüne Oase“ und frische Kürbiscremesuppe freuen.



Kleine und große Kürbis-Fans haben zwischen dem 7. und 28. Oktober 2018 die Möglichkeit, ihre selbst geschnitzten Kürbis-Kunstwerke im Ravensburger Spieleland abzugeben und bekommen dafür als kleines Dankeschön ein Geschenk von Ravensburger und CLAAS. Bewundert werden können die mitgebrachten Schnitzwerke am neuen CLAAS Fahrzeug-Parcours „Auf dem Bauernhof!“ im Themenbereich „Grüne Oase“. Die schönsten Exemplare werden am Ende von einer Jury prämiert und haben die Chance auf weitere Gewinne wie einen Erlebnistag auf dem Stotz Hof, ein Trettraktor von rolly toys, ein CLAAS Herbstoutfit oder ein tiptoi® Starter-Set mit Stift und Bauernhof-Buch. Außerdem dürfen sich die kleinen Parkbesucher auf kostenlose Kürbis-Schnitzkurse mit den Experten vom Stotz Hof aus Ittendorf freuen. Am 14. und 28. Oktober zeigen diese von 12 bis 17 Uhr hilfreiche Tipps und Tricks rund um die Kürbisschnitzkunst. Zudem wird der Themenbereich „Grüne Oase“ mit vielen unterschiedlichen Kürbissen herbstlich dekoriert werden. Im Restaurant werden die Besucher unter anderem mit einer frischen Kürbiscremesuppe verwöhnt.

